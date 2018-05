El 76,9% cree que Venezuela es un régimen dictatorial

Los venezolanos están llamados a votar en las elecciones presidenciales con que Nicolás Maduro persigue cronificarse en el poder el próximo 20 de mayo. Lo harán a sabiendas en la mayoría de los casos de que se trata de un proceso controlado por la dictadura. Una farsa carente de las más mínimas garantías como han concluido prácticamente todos los organismos internacionales, incluidas las instituciones europeas que lo han definido como no creíble ni transparente. Ayer mismo, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró en su visita a Madrid que el chavismo se desmorona con una estructura de país que ha colapsado. Las consecuencias se perciben en el éxodo de cientos de miles de venezolanos que huyen del hambre y de la falta de las necesidades más básicas. La terrible situación provocada por un caudillo sanguinario y brutal como Maduro tiene una respuesta mayoritaria, casi abrumadora, de los españoles. La encuesta así lo refleja con apenas matices. El 76,9% de los preguntados considera que el país caribeño no es una democracia, una valoración que crece hasta el 85% entre los sondeados más jóvenes. De igual forma, el 70,3% cree que Nicolás Maduro no es un presidente legítimo, con mayorías similares en todos los tramos de edad. Resulta significativo también cómo los encuestados reclaman que la comunidad internacional se implique para acabar con la dictadura (55,3%) y que además los crímenes del chavismo sean depurados por la Justicia internacional. Los españoles quieren libertad para Venezuela y también que no exista impunidad para los represores.