El Partido Conservador se rebela contra May

El tiempo se agota para la “premier” Theresa May. En Westminster se respira de alguna manera que llega el fin de un ciclo. Los conservadores no tienen más paciencia y aunque no hay un claro plan B para suceder a la debilitada líder, creen que ha llegado el momento de ejecutar un cambio que pueda desbloquear la gran crisis institucional por el Brexit.

Y es que todo el mundo da por hecho que el proyecto de ley de retirada que sus señorías votarán a principios de junio no será ratificado. Después de que el acuerdo de salida haya sido rechazado en la Cámara de los Comunes hasta en tres ocasiones, May se agarra a la normativa como un clavo ardiendo. Es literalmente su último as en la manga.

La primera ministra anunció ayer que publicará este viernes el proyecto de ley a fin de que los diputados tengan tiempo de “estudiarlo” antes de que sea votado a principios del próximo mes.

En cualquier caso, después de que haya dejado la puerta abierta a un segundo referéndum y a una unión aduanera temporal, un guiño sin éxito alguno -a priori- para conquistar a los laboristas, los “tories” más euroescépticos se han puesto en pie de guerra. Prácticamente todo el arco parlamentario está contra ella.

Tanto la oposición laborista como buena parte de los “tories” han rechazado esta complicada maniobra y han adelantado que votarán en contra del texto en la primera fase de su trámite parlamentario. El dirigente laborista, Jeremy Corbyn, incidió este miércoles en que el bautizado por May como “nuevo plan del Brexit” no es más que “una versión reempaquetada” del anterior y lamentó que el Gobierno “no ha modificado su postura”.

May no precisó en su comparecencia de la Cámara de los Comunes en qué fecha tendrá lugar la primera votación del proyecto de ley -que daría paso a la presentación de enmiendas al mismo- y se limitó a señalar que será después del receso parlamentario previsto del 27 de mayo al 2 de junio.

Por su parte, muchos pesos pesados de la formación, como Tom Tugendhat, ya han señalado que ha llegado el momento de su salida. También algunos ministros hablaban ayer “off the record” de inminentes primarias. Los rumores apuntan incluso a que la votación de la normativa podría aplazarse hasta tener nuevo líder. Andrea Leadsom, la líder de la Cámara y prominente “brexiter”, fue más lejos y presentó su dimisión en una carta a May. Respecto a la última tentativa de la “premier”, Leadsom asegura que “no creo que este intento cumpla con el resultado del referéndum” de salida. “Es por ello que con gran dolor y pesar que abandono el Gobierno”, añade en la misiva.

Por su parte, el influyente Comité 1922, formado por los diputados sin cartera, están en armas. “Me reuniré con la primera ministra el viernes después de que (May) haga campaña para las elecciones europeas mañana”, ha anunciado Graham Brady, máximo responsable del Comité. Brady ha avanzado que, tras su encuentro con May, se reunirá con la cúpula ejecutiva del Comité 1922, lo que podría desembocar en decisiones importantes.

Ante este caos, las elecciones europeas que el Reino Unido celebra este jueves ante la incapacidad de la clase política por sacar adelante el Brexit no van a calmar ni mucho menos los ánimos. Las última encuestas sitúan a los “tories” incluso en quinto lugar, lo que ha sembrado de zozobra el partido, que ha encontrado en la primera ministra el chivo expiatorio al que achacar todos sus males.