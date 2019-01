Los islamistas radicales han amenazado con incrementar las protestas en Pakistán si las autoridades permiten a Bibi abandonar el país y el Gobierno ha indicado que le prohibirá viajar al extranjero. Por lo que el futuro de Bibi, aún está en el aire. Para intentar calmar los ánimos, el presidente del Tribunal Supremo de Pakistán preguntó retóricamente durante la vista: "¿Cómo puede esto ser un asunto religioso? El magistrado fue más allá al indicar que "el veredicto se dio en base a los testimonios; ¿acaso el islam señala que alguien puede ser castigado incluso si son declarados no culpables?", indicó Khosa, en declaraciones recogidas por el diario paquistaní "Dawn".

Tras quedar en libertad y salir de la cárcel de mujeres de Multán, el 7 de noviembre de 2018 , Asia Bibi voló en un avión especial, rumbo a Islamabad, la capital paquistaní. Allí fue llevada a un lugar desconocido. Las autoridades locales han sido muy cuidadosas en no revelar el paradero de la cristiana, por cuestiones de seguridad.

Bibi fue condenada en 2010 por blasfemia después de que sus vecinos aseguraran que había hecho comentarios denigrantes sobre el islam después de pedirle que no bebiera agua de su vaso por no ser musulmana. Ella es protestante e insiste en que no cometió blasfemia alguna.

Su caso ha generado malestar en los cristianos de todo el mundo y ha sido una fuente de división en Pakistán, donde dos políticos que mostraron su apoyo a Bibi fueron asesinados, uno de ellos el gobernador de Punyab, Salman Tasir, asesinado por su propio guardaespaldas.

El abogado de la cristiana, Saiful Malook, que regresó a Pakistán este fin de semana tras meses exiliado en Europa por miedo a represalias por parte de islamistas, celebró la decisión ante las cámaras de televisión frente al tribunal. Según informa Efe, el letrado aseguró que "Asia Bibi es una mujer libre y vivirá en un hermoso país". Eso sí, Malook no desveló el futuro destino de Asia Bibi.

La vista se desarrolló bajo fuertes medidas de seguridad, con el despliegue de 1.016 policías en los alrededores del Supremo, a los que se sumaron 300 efectivos de la fuerza militarizada Rangers por el temor a protestas islamistas.