El viceministro de Defensa israelí, destituido por criticar al Ejecutivo

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, destituyó hoy al viceministro de Defensa, Danny Danon, tras unas declaraciones en las que criticaba la decisión de aceptar un alto al fuego del Ejecutivo ante Hamás.

"En un momento en que el Gobierno de Israel y el Ejército están en mitad de una campaña miliar contra organizaciones terroristas y está tomando acciones determinadas para mantener la seguridad de los ciudadanos, no puede ser que el viceministro de Defensa ataque con aspereza el liderazgo del país en relación a esta operación", dijo Netanyahu.

En la mañana de hoy el gabinete de política y seguridad del Ejecutivo resolvió aceptar una propuesta de alto al fuego presentada por Egipcio con apoyo de EEUU para cesar las hostilidades contra el movimiento islamista Hamás en Gaza en el marco de la operación "Margen Protector".

Sin embargo, horas después y tras la lluvia de cohetes disparada por milicias palestinas, Netanyahu decidió reiniciar los bombardeos sobre el enclave.

En este contexto, Danon -miembro de la misma facción política que el premier, el radical Likud- apoyó la ruptura del alto al fuego unilateral y aseguró que la única manera de conversar con Hamás es "con la fuerza del Ejército".

Tras visitar a los reservistas israelíes que el Ejército mantiene movilizados en la frontera con Gaza desde la pasada semana, Danon declaró que su ejecutivo debía "retomar la iniciativa y corregir el error cometido esta mañana por el gabinete", en alusión al alto al fuego.

"Estos exabruptos del viceministro de Defensa son irresponsables, especialmente dada su posición", señaló Netanyahu.

Por este motivo, "debería ser responsable de sus actos y dimitir. Como no lo ha hecho, he decidido -en virtud de las facultades que me otorga el artículo 23 (6) de la Ley Básica- destituirle de su cargo", sentenció el premier.

Danon calificó de "lamentable"que Netanyahu "no acepte que hay otras voces diferentes dentro de nuestro partido".

"El premier capituló ante Abu Mazen (Mahmud Abás) cuando accedió liberar a asesinos para volver a las negociaciones, no reaccionó con la firmeza suficiente cuando nuestros tres adolescentes fueron brutalmente asesinados y esta mañana aceptó un alto al fuego con Hamás que debilita a Israel", criticó Danon en un comunicado.

"No puedo aceptar la atmósfera derrotista que envuelve a nuestro gabinete y no comprometería mis valores por el bien de permanecer en mi cargo", declaró.