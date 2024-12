¿Qué se podía leer en las palabras aparecidas en las balas disparadas contra Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, y qué significado tiene?

El asesinato en plena calle de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, la aseguradora privada más grande de Estados Unidos, ha dado un nuevo giro. Los agentes a cargo de la investigación han confirmado el hallazgo de palabras escritas en los casquillos de bala que un individuo, aún no identificado, disparó contra él.

Varios medios estadounidenses se han hecho eco de esta información, afirmando que el mensaje incluiría los términos "negar", "deponer" y "defender". Fuentes de la Policía de Nueva York también han confirmado que del escenario de crimen recuperaron tres balas de nueve milímetros, tres casquillos, también de nueve milímetros y un teléfono móvil. Ha sido en estos en los que se han detectado las misteriosas inscripciones.

Un libro con un título similar

El 'New York Post' apunta a que las palabras podrían tener alguna relación con el libro 'Delay, Deny, Defend:Why insurance companies don’t pay claims and what you can do about it' (Retrasar, negar, defender: por qué las compañías de seguros no pagan las reclamaciones y qué puedes hacer al respecto), escrito por Jay M. Feinman, y publicado en 2010. Una obra crítica con las prácticas de las aseguradoras, que podría arrojar luz sobre las motivaciones del presunto asesino.

Poco después del crimen, la mujer de Brian Thompson, Paulette Thompson, confirmó al medio estadounidense 'NBC News', que "algunas personas lo habían estado amenazando". Aunque no pudo proporcionar más detalles, sí sugirió que estas amenazas podrían estar relacionadas con problemas con las coberturas de los seguros.

Thompson fue asesinado a plena luz del día

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 06:45 horas de la mañana, en el centro de Manhattan. Brian, de 50 años, acababa de abandonar el hotel Hilton, para participar en un evento con inversores de la empresa para la que trabaja. Fue entonces cuando un individuo le sorprendió, abriendo fuego contra él.

Según ha descrito la policía, el hombre de piel blanca, y ataviado con una sudadera negra con capucha, que usó para ocultar su rostro, esperó cinco minutos detrás de un coche, antes de abordar al CEO de UnitedHealthcare por la espalda. Los agentes han confirmado que experimentó algún problema con el arma, no obstante logró solventarlo rápidamente, lo que les ha hecho pensar que pueda ser un "experto en el uso de armas".

Huyó en una bicicleta eléctrica

Tras cometer el crimen, las cámaras captaron al sospechoso huyendo con bicicleta eléctrica hacia Central Park, donde se le pierde la pista. Paralelamente, la víctima fue trasladada por los servicios de emergencia hasta un hospital, donde solo pudieron certificar su muerte. El departamento de policía de Nueva York ha ofrecido una recompensa de 10.000 euros, a cambio de información que les pueda llevar a atrapar al asesino.