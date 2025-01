Escándalo por el incendio Turquía: "no había extintores en las plantas y la alarma no funcionó"

El devastador incendio en el Grand Kartal Hotel, en Kartalkaya, Turquía, ha dejado un saldo de al menos 76 muertos. El país está conmocionado a medida que se van conociendo datos sobre una supuesta negligencia que según expertos habría evitado muchas muertes. Uno de los datos más dramáticos es que 14 de los fallecidos eran miembros de una misma familia a la que pertencía Zehra Sena Gültekin, empleada de Turkish Airlines, que se encontraba de vacaciones junto a su esposo, sus tres hijos y otros nueve familiares. Las autoridades han detenido de momento a nueve personas.

El fuego, que se originó en la cocina del hotel, se propagó rápidamente por la estructura de madera, lo que agravó la tragedia. En el establecimiento de doce plantas había 238 huéspedes registrados en el momento del suceso. Las autoridades investigan ahora las causas del incendio y se sospecha de negligencia por parte del hotel en materia de seguridad contra incendios. El abogado Yüksel Gültekin, quien perdió a sus hijos, nietos y nuera en el incendio, se reunió con el Ministro de Industria y Tecnología, Mehmet Fatih Kacır, en el lugar del siniestro. El gobernador de Bolu, Abdulaziz Aydın, afirmó que al menos dos de los fallecidos murieron al saltar del suelo debido al incendio.

El periodista Abdulkadir Selvi ha calificado la tragedia como un "asesinato por negligencia", argumentando que la magnitud del incendio podría haberse evitado si se hubieran tomado las medidas de seguridad adecuadas. La tragedia ha conmocionado a Turquía y ha reavivado el debate sobre la seguridad en los hoteles y la necesidad de fortalecer las medidas de prevención contra incendios.

Los bomberos tardaron 12 horas en apagar el fuego y algunos empleados han denunciado la falta de medidas antiincendios. Neçirvan Öner, un trabajador de la limpieza, ha afirmado al diario Cumhuriyet que no había extintores en las plantas y que la alarma de incendios no funcionó. "El edificio es de madera. Si hubiera habido alarma antiincendios, no habría muerto tanta gente", dijo a ese medio Halil Gümüs, otro empleado.

Levent Yasa, directivo de la Fundación de Entrenamiento y Protección de Incendios, una entidad privada, ha opinado que el mal funcionamiento de los rociadores de agua podría ser la causa de que el fuego se propagara con tanta rapidez. Además, señaló como un grave problema las dificultades de acceso de los bomberos al hotel, ubicado al pie de una pista de esquí que solo permite la llegada de vehículos desde la fachada frontal.

El Colegio de Ingenieros y Arquitectos ha emitido una nota en la que dice que el análisis de las fotos del hotel muestra que el sistema automático de rociadores, instalado en 2008, no estaba operativo. El experto en seguridad Suat Sari ha planteado a Cumhuriyet si en el hotel, y en el resto de establecimientos del país, se realizaban inspecciones anuales. El Grand Kartal, construido enteramente en madera, fue inaugurado en 1998 como uno de los primeros establecimientos de este tipo en la estación de esquí de Kartalkaya, un popular centro de deportes y vacaciones de invierno a unos 320 kilómetros al sur de Estambul.

El Ministerio de Turismo ha trasladado la responsabilidad de los controles de seguridad al Ayuntamiento de la localidad Bolu, donde se encuentra la estación, mientras que el alcalde dijo ayer que la responsabilidad de los permisos de ocupación depende del Ministerio. El presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado que los responsables de cualquier negligencia tendrán que rendir cuentas.

