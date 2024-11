El Estado Islámico difunde la experiencia de sus yihadistas: "Ataca a los incrédulos en sus tierras apuñalándolos, atropellándolos y quemándolos"

El Estado Islámico (Daesh, Isis), con el fin de captar nuevos militantes, utiliza los testimonios de terroristas que se han unido a la banda yihadista. En este caso, a través de su medio digital Al Azaim, del ISPK, la franquicia para Afganistán y Pakistan, ofrece las declaraciones realizadas por uno de estos individuos a la emisora del Daesh al-Bayan. Es un extracto del libro "Historias de movilización".

El terrorista cuenta que, tras realizar, junto con su familia, el juramento de fidelidad al “califa”, decidieron trasladarse a las tierras donde se practica la Sharia, la interpretación más rigorista del Islam. “La chispa inicial de mi hégira llegó a través de Internet, donde toda mi familia y yo declaramos nuestro juramento de fidelidad a nuestro emir” (...) Mi familia y yo completamos nuestros preparativos, emigramos y rezamos a Allah para que nos lo hiciera más fácil”.

Asegura que no se enfrentó a ninguna dificultad porque siguió las normas de seguridad. “Completé mis preparativos en el estado cruzado de Italia y esperé cuatro meses. Los días de estos cuatro meses fueron los días más largos que he experimentado. Cuando llegaron las vacaciones escolares, nos pusimos en marcha porque eran los mejores días para salir del país con los niños”. “Cuando llegamos a la tierra de la yihad, me di cuenta y experimenté las siguientes palabras de Allah : "Quienquiera que emigre por la causa de Allah c encontrará muchos refugios seguros y abundantes recursos en toda la tierra...". “Le pido a Allah que facilite que todos los hermanos y hermanas sinceros pongan un pie en esta tierra y experimenten estos momentos y luchen por la causa de Allah”

Finalmente, aconseja a sus “hermanos” que “se movilicen por la causa de Allah a las tierras del Califato en Irak, Siria, Sinaí, Nigeria, Libia, Yemen y Khurasan (Afganistán). Si no puedes hacer la hégira en estos lugares, entonces ataca a los incrédulos en sus tierras apuñalándolos, atropellándolos, quemándolos y por cualquier medio que les impida atacarnos. Esto se debe a que estos ataques aliviarán los corazones de tus hermanos muyahidines y de los musulmanes”.

“Hoy en día, los cruzados, los ateos, los rusos, los zoroastrianos (magos), los apóstatas árabes y persas, y los hipócritas que parecen estar entre nosotros, están todos unidos contra el Estado Islámico, que no negocia con la religión de Alá y declara la yihad hasta que la Shari'ah de Alá prevalezca sobre toda la tierra”.