El Estado Islámico zanja cualquier duda: hay que asesinar y destruir porque lo manda Alá

Si por algo se caracteriza el ser humano es por su capacidad de raciocinio, que, como el valor en la milicia, se le supone. Las redes yihadistas son una prueba lamentable de hasta qué punto esa capacidad se ha convertido en fanatismo y con el único argumento de que su dios, Alá, es el que les ordena las cosas. Con tan sólido argumento, uno puede asesinar al contrario, a todo aquel que considere “kuffar” (infiel), destruir sus propiedades u ocupar sus territorios.

Un ejemplo lo tenemos en el mensaje insertado por uno de estos individuos en una de las redes del Estado Islámico (Isis, Daesh).

“Sabéis que, si Alá (con el que por lo visto dialoga todos los días) quiere matar a los kuffar con las manos, lo hará incluso con cuchillos y armas de fuego. Investigar primero los conceptos básicos del Islam, en lugar de hablar sin conocimientos. Porque la primera oración es conocimiento básico. Si Allah quiere matar a alguien, nadie puede detenerlo, porque él es el más poderoso. Y si no estás de acuerdo, eres kufr, porque Allah es el más poderoso”.

La fuerza del argumentario hace que se caiga por su propio peso. Lo peor que es el que anima a miles de individuos que cada día cometen los crímenes más atroces “en nombre de Alá”.

Quizás sea por este fanatismo es por lo que otro usuario previene de conocer a “hermanos” on line, aparte del peligro de que sean ciberpatrulladores, por los argumentos y razonamientos que les pueden aportar: “La única forma que conozco es que el hermano sea conocido por otros hermanos en quienes ya confías, porque de alguna manera los conoces (se entiende que personalmente). Dicho esto, es una cuestión personal. Por supuesto, que no es como conocer gente al azar online, por eso digo que es un asunto personal. Tener una intención pura también es importante, porque si tienes malas intenciones, Allah lo sabe, si las tienes, y no hay nada que puedas ocultarle a Allah”.

Son millones de musulmanes lo que practican el auténtico Islam, basado en el Corán, en el que no se cita en ningún momento la yihad como concepto ofensivo. Pero a los terroristas le da igual. Con decir que son los kuffar los que les atacan y que ellos simplemente se defienden, el asunto está resuelto. Incluso cuando entren en una aldea cristiana llena de seres indefensos y los decapitan inmisericordemente. Seguro que suponían un gran peligro para estos vulgares asesinos, que es lo que son.