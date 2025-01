Estados Unidos no ha sido el único en restringir el uso de TikTok: ¿Se prohibirá la aplicación en España?

Ha llegado el día. Los más de 170 millones de usuarios de TikTok en Estados Unidos han recibido un mensaje en sus teléfonos a las 00:01 horas de la noche, donde se podría leer: "Lo sentimos, TikTok no está disponible en este momento (...) Desafortunadamente, eso significa que no puedes usar TikTok por ahora. Tenemos la suerte de que el presidente Trump haya indicado que trabajará con nosotros en una solución para restablecer TikTok una vez que asuma el cargo. ¡Por favor, permanece atento!", confirmando así el bloqueo de aplicación, que desde hoy también ha dejado de estar disponible en la tienda de aplicaciones de Apple y Google en el país.

La prohibición de la que en los últimos años se ha convertido en unas de las apps más populares fue confirmada el pasado viernes por el Tribunal Supremo de Estado Unidos, el cual avaló la ley que obligaba a la plataforma a desvincularse de su empresa matriz, ByteDance, o enfrentarse al cierre, como finalmente ha ocurrido.

¿Por qué han cerrado TikTok en Estados Unidos?

La suspensión de TikTok en Estados Unidos se ha visto motivada ante la creciente preocupación de algunos legisladores y agencias del gobierno, que temen que la empresa, ByteDance, de origen chino, pueda suponer una amenaza para la seguridad nacional, al compartir información de sus usuarios con el gobierno de Pekín. Como recoge la CBS, esta inquietud se ve justificada, ya que las leyes de seguridad nacional chinas exigen que las organizaciones cooperen con la recopilación de inteligencia.

De esta forma, los funcionarios decidieron presentar una ley el año pasado por la cual daban a ByteDance como fecha límite el 19 de enero de 2025, un día antes de la toma de posesión del próximo presidente, para vender su participación en la aplicación o, por el contrario, quedaría excluida del mercado.

¿Pueden prohibir la aplicación en España?

Estados Unidos no ha sido el único país que ha puesto en el punto de mira a TikTok. A finales de 2024, la Comisión Europea decidió abrir una investigación contra la empresa por una presunta infracción de Ley la Ley de Servicios Digitales, en la obligación de mitigar las injerencias extranjeras en procesos electorales, en esta ocasión relacionada con las elecciones presidenciales rumanas.

Tan solo unos meses antes, la Comisión abrió otro caso, que en esta ocasión involucraba directamente a España y Francia, por el lanzamiento de una versión 'Lite', con la cual la plataforma de vídeos cortos, buscaba recompensar el tiempo que los usuarios pasaban frente a la pantalla. El caso finalmente quedó archivad tras el anuncio de la retirada de la actualización.

Por el momento no se ha anunciado ninguna otra acción que pueda desembocar en un inminente cierre de TikTok en Europa en general, y en España en particular, no obstante la red social sigue estado bajo lupa por las autoridades de gran parte del mundo. De hecho, sí que se ha restringido a ciertos sectores de la población, como en el caso de Dinamarca, cuyo ministerio de Defensa anunció que "prohibiría el uso de la aplicación en unidades oficiales", como medida de seguridad. En la misma línea, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo han pedido a su personal que lo eliminen de sus dispositivos.