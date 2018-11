«#Estavezvoto», el llamamiento «esperanzado» del parlamento europeo para movilizar a los jóvenes en las elecciones europeas

“La experiencia nos muestra lo que pasa cuando la gente joven no vota. Ahí está el Brexit. Los jóvenes británicos no votaron y es parte de la explicación de lo que pasó”, asegura Duch. Y en las elecciones de 2019 muchos menores de 25 años ejercerán su derecho a voto por primera vez. “Esto crea tendencia -asegura-, y si votan la primera vez, lo harán después. Si no lo hacen tenderán a la abstención, y eso no es bueno para la democracia”. Además, según Duch, el próximo mes de mayo los ciudadanos no sólo elegirán a sus representantes, “también decidirán sobre el modelo de la UE que quieren, sobre la UE del futuro. Por primera vez en la historia decidirán si quieren más o menos Europa”.

Hay mucho en juego en mayo. Y cuando el 40% de los habitantes de la UE no considera la democracia como una prioridad, “está claro que los jóvenes de hoy tendrán que luchar por ella”, dice Duch, quien se muestra sorprendido por el éxito de la campaña de movilización de jóvenes realizada por la UE. Más de 100.000 inscritos hasta ahora, 8.200 en España (www.estavezvoto.eu), cuando sólo empieza a rodar. De ellos más de mil se han alistado como "activistas" que se dedicarán a animar a otros jóvenes a votar. “Esta vez voto” se ha puesto en marcha en toda la UE, incluido Reino Unido, que ya no estará en el club cuando se celebren los comicios. El veterano funcionario comunitario destaca la relevancia de volcarse en suelo británico porque “allí viven más de 3,5 millones de europeos y es muy importante desde el punto de vista simbólico que sepan y puedan votar”.