“Preferimos morir a ser esclavos de Rusia”

“Somos un país libre e independiente, y Rusia debe aceptarlo”. Iván es tajante, y como ucraniano, quiere que su tierra no se vea como subordinada de una región de la que se separó hace más de 30 años. Presidente de la Asociación Patriótica de Ucranianos en España, recuerda que el 1 de diciembre de 1991 no era un domingo cualquiera, pues la comarca celebró un referéndum en el que debía tomar una de las decisiones más importantes de su historia y preguntaría acerca del Acta de Independencia que había sido aprobado unos meses atrás. Nueve de cada diez lo tuvieron claro: Ucrania debía ser un Estado democrático y autosuficiente.

A día de hoy, la escalada de tensión entre ambos países está cruzando límites que está preocupando al resto de la comunidad internacional. Las inteligencias de Estados Unidos y Reino Unido alertaron de que podría tener lugar una invasión rusa “inminente” con importantes agresiones de Rusia que comenzarían con ciberataques -de los cuales ya ha alertado Kiev-.

Pero no es un conflicto reciente. Los ucranianos mantienen una guerra abierta con sus vecinos del este- Y desde 2014, más de 15.000 personas han muerto y alrededor de medio millón de ciudadanos se han convertido en refugiados internos. Aquel año, consiguieron anexionar Crimea, además del ya mencionado Dombás. Y es que la nación ha sufrido desde hace más de 300 años persecuciones desde el otro lado de su frontera. El origen de todo versa en el antiguo Rus de Kiev, reino de la Edad Media y a partir del cual se originaron los actuales territorios de Ucrania, Rusia y Bielorrusia.

“Los rusos piensan en su tan nombrado y camuflado Imperio Ruso, y cuando quieren algo, van a por ello. Podrán cambiar sus métodos, pero nunca sus ideas. Creen que tienen que tomar nuestras decisiones”, explica este historiador a LA RAZÓN, quien también alerta que Ucrania “no va a ser el último país” que Rusia pretenda tener bajo su control. “Lo intentará con todos los que Occidente les permita. El siguiente puede ser Polonia”.

Una situación dura y llena de incertidumbre que ha hecho a muchos ucranianos salir del país. La madre de Iryna Martynovska vino la semana pasada a España para pasar “una temporada”, mientras imploran que se calme la situación. “Putin sabe que los ucranianos nos vamos a defender. No será fácil invadir nuestro país. En Ucrania tenemos un lema: “Mejor muertos que esclavos de Rusia”. Y también tenemos muchas esperanzas puestas en que, con las negociaciones internacionales, hagan reflexionar a este desgraciado”, asevera.

Iryna Shandra, por su parte, no tiene confianza en poder “hacer entrar en razón” al presidente ruso. Para ella, no se puede negociar “con terroristas, y Putin es uno de ellos”. “No vale de nada negociar con él. No quiere tener un país próspero en su frontera, y su objetivo es tener a Ucrania comiendo de su mano. Pero nosotros no le vamos a regalar nada”.

Aerolíneas como KLM cancelaron sus vuelos hasta el país, mientras otras como Norwegian evitan planear sobre el espacio aéreo ucraniano. La triste realidad que esta nación de más de 44 millones de habitantes vive no favorece en absoluto a la sociedad ucraniana no solo a nivel social, sino también económicamente: “¿Quién va a querer invertir en Ucrania y tener un negocio aquí con todo esto? Es muy complicado”, lamenta Iryna Shandra.

En los últimos días, también se han producido explosiones y bombardeos en la región de Dombás, controlada por los separatistas prorrusos, en el este del país. “Como patriota me duele mucho, estoy viendo a mi país sufrir”, clama Myroslava. Esta enfermera ucraniana que reside en Andalucía cuenta que vino a España hace más de veinte años, por las dificultades en su país. Su hijo, junto a su mujer y sus dos hijos, tienen pensado venir a España si el trance va a peor. No obstante, no cree que vaya a tener lugar un conflicto a gran escala, porque a día de hoy, Rusia deberá enfrentarse “a todo el planeta”. “En 2014 éramos nosotros contra una bestia. Estábamos peor equipados que ahora. Ahora damos gracias a Occidente porque ya no estamos solos, y si Rusia busca la guerra, la tendrá contra el resto del mundo”.

Países como Estados Unidos o Reino Unido han mandado armamento militar a Ucrania. Otros como Polonia o República Checa han apoyado al país con municiones. Dentro del país, forman a la población civil para actuar en caso de guerra, quienes de una manera puntual, hasta jubilados y ancianos aprenden a cómo usar armas o prestar primeros auxilios, así como la forma de actuar en caso de invasión rusa. No se trata de atacar, sino de defenderse. Solo buscan tener la libertad que otros quieren arrebatarles. Ellos quieren que Ucrania sea tratada como nación que puede tomar sus propias decisiones, y una de ellas es ingresar en la OTAN, de la que, orgullosos, se han mostrado siempre a favor.

“Podemos ver el ejemplo de Rumanía. Ellos también pertenecían a la URSS, luego se independizaron y ahora deciden por ellos mismos. En 2004, incluso, ingresaron a la Alianza por su propia voluntad. ¿Por qué nosotros no?”, expone Iván, quién reitera que Rusia “no tiene que ser nadie que decida si entramos en la OTAN”. “Si la organización quiere, y nosotros queremos, ¿por qué tiene que haber impedimentos”.

En el día de hoy, 20 de febrero, hay organizada una manifestación en la Plaza de España de Madrid para “honrar la memoria de todos los caídos por la libertad de Ucrania”. Tendrá lugar a las 13:00 horas, y ucranianos y ucranianas no solo de la capital, sino del resto de provincias, acudirán y marcharán en protesta de las ataduras y agresiones del Kremlin y en apoyo a su país, Ucrania, que quiere ser lo que el resto del mundo saben que son: un país libre e independiente.