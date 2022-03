“Es vital proporcionar aviones militares y sistemas de defensa aérea a Ucrania”

Andrii Datsiuk, investigador de la National Academy of Internal Affairs (Ucrania), avisa del riesgo de no establecer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, una opción descartada por la OTAN ya que podría derivar en un conflicto internacional. A juicio del analista, “si no se detiene a Rusia pronto, los estados de la UE y la OTAN pueden verse involucrados en un conflicto más global con peligro directo”.

¿Crees que Putin dividirá Ucrania para anexionarse la parte este del país?

El objetivo estratégico de la invasión rusa es tomar el control de toda Ucrania. De esta manera Moscú podría utilizar los recursos naturales y económicos de Ucrania para hacer realidad los futuros planes geopolíticos y geoeconómicos del Kremlin. Esto viene a significar una combinación idiosincrásica de la URSS y el Imperio Ruso, una especie de “imperio euroasiático”. Pero el intento de dividir Ucrania estableciendo la frontera en el río Dnipro no se puede descartar como alternativa.

¿Ve viable una guerra de guerrillas en Ucrania si la invasión se alarga demasiado?

La guerra de guerrillas en Ucrania es posible y algo esperado en la medida en que las personas han recibido muchas armas para proteger a la nación. También el pueblo ucraniano se ha unido contra el enemigo. En las antiguas regiones prorrusas en el sur y el este de Ucrania, las tropas de ocupación afrontan una feroz resistencia incluso de los propios civiles con el lanzamiento de cócteles molotov, defendiendo su país incluso con palos y bloqueando sin blindaje a las tropas rusas que avanzan en las carreteras ucranianas. Ninguna ciudad puede ser ocupada antes de una feroz y sangrienta batalla.

¿Cómo el régimen de Putin y el pueblo de Rusia harán frente a las fuertes sanciones?

El régimen de Putin ya es prácticamente totalitario pero no autoritario. La presión sobre las instituciones de la sociedad civil se fortalece y la represión de los invasores rusos se vuelve cada vez más dura y brutal. El gobierno ruso tratará de suavizar la influencia de las sanciones económicas mediante los ahorros de los ciudadanos y las empresas rusas. Moscú tiene la esperanza de contar con el apoyo de Pekín. En caso de guerra económica y de que Occidente deje de comprar el petróleo ruso, Moscú intentará reorientar su exportación a China. Esto hace que Rusia dependa totalmente del país asiático, y China utilizará esto para lograr sus propios objetivos geopolíticos. Sin embargo, la economía rusa no está preparada para las fuertes sanciones occidentales. Fortalecer las sanciones contra Rusia por la guerra y el sufrimiento de los civiles es de suma importancia para poner fin a la sangrienta agresión de Rusia y su aliada Bielorrusia.

¿Ve posible que el conflicto se internacionalice?

Ni Estados Unidos ni la Unión Europea participan de momento de forma directa en el conflicto. Únicamente suministran armas y ayuda humanitaria. Teniendo en cuenta que Rusia está utilizando la aviación militar y un gran número de buques de guerra para matar y herir a los civiles en las ciudades ucranianas, es vital proporcionar aviones militares y sistemas de defensa aérea a Ucrania. Sería muy importante cerrar el espacio aéreo ucraniano con las fuerzas aéreas de la OTAN, pero actualmente no se ha tomado todavía esa decisión, ya que se considerará una participación directa de los países que forman parte de la Alianza en el conflicto en favor de Ucrania. Sin embargo, debe entenderse que si no se detiene a Rusia pronto, los estados de la UE y la OTAN pueden verse involucrados en un conflicto más global con peligro directo de usar armas nucleares: una nueva “Guerra Fría” al menos con todas las consecuencias negativas para la seguridad internacional de todas los naciones del planeta.

¿Cree que Moscú podría derrocar a Zelenski y situar al frente de un hipotético gobierno al ex presidente ruso Yanukovich?

Derrocar al presidente Zelenski y colocar otra vez a Yanukovich en el poder solo es viable si Ucrania se rinde o sufre una derrota militar aplastante. Pero tanto el Ejército como el pueblo ucraniano resisten con suficiente éxito a Rusia y, a día de hoy, que se produzca tal escenario es imposible. Además, el país no aceptará a Yanukovich. Mantener el territorio ucraniano frente a la rebelión de la población total es mucho más difícil que conquistarlo. En cuanto a la ocupación, Rusia todavía no ha salido realmente victorioso.