Macron: “Vuestra confianza me honra, pero nada está asegurado”

El presidente francés, Emmanuel Macron, fue el ganador de la primera vuelta de las elecciones de Francia. El líder galo se medirá a la líder ultraderechista, Marine Le Pen, en la segunda vuelta, como ya sucedió en 2017.

Noticias relacionadas Francia. Macron y Le Pen se disputarán la presidencia de Francia como sucedió en 2017

Macron ronda el 28 % de los votos de la primera vuelta, según las estimaciones, cinco puntos más que la ultraderechista Marine Le Pen, con quien se jugará la presidencia el próximo día 24. Así, tendió la mano a todos los electores y dijo estar dispuesto a “inventar algo nuevo para unir convicciones y sensibilidades diversas” de cara a la segunda vuelta.

“Vuestra confianza me honra y me compromete. No nos equivoquemos. Nada está decidido. Y el debate que tendremos en los próximos quince días es decisivo para nuestro país y para Europa”, dijo Macron.