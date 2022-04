Sin sorpresas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, salió victorioso de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y estará al frente del país, al menos, hasta 2027. El liberal se impuso a la ultraderechista Marine Le Pen, misma rival que en 2017, aunque con una diferencia menor que en aquellos comicios. Macron logró un 58% de los votos, frente al 42% de Le Pen.

Con su reelección como líder francés, ahora queda por ver cómo afrontará los nuevos retos a los que se enfrenta. Por su parte, es la segunda derrota consecutiva de la candidata de Agrupación Nacional. El experto Paul Smith analiza para LA RAZÓN los resultados de la segunda vuelta de las elecciones de Francia y el futuro de ambos candidatos.

-La abstención baja tres puntos respecto a 2017. Debería Francia preocuparse por la despolitización de la vida pública, por la desafección de los ciudadanos hacia la política?

Todos deberíamos estar preocupados por los índices de participación. El Reino Unido no ha tenido una participación superior al 70% en casi 40 años en unas elecciones generales. Hay desencanto, pero es preocupante. Sin embargo, en Francia la verdadera prueba comienza ahora, ya que en junio son las elecciones legislativas. Y llevar a la gente a votar será un reto. Pero, al mismo tiempo, la política tiene muchas formas... no sólo las elecciones.

-Le Pen se ha clasificado para la segunda vuelta por segundo año consecutivo, ¿Podría intentarlo una tercera vez? ¿Cuál es su futuro?

No lo creo. El 45% la habría hecho intocable. El 41% no es tan bueno. No olvidemos que creíamos que obtendría el 40% la última vez. Pero en su discurso de aceptación de la derrota, se mostró optimista y ahora quiere reunir a sus votantes para las elecciones legislativas de junio. Tal vez eso la derrumbe finalmente... o la vea coronada como líder de la oposición.

-Macron no podrá presentarse a un tercer mandato, ¿hay macronismo sin Macron?

Habrá un centro proeuropeo y liberal. Hay muchos candidatos al liderazgo. Bruno Le Maire, Edouard Philippe. Además, la LR (Los Republicanos, partido de Valérie Pécresse) podría dejar de ser la derecha más estúpida de Europa... (No logra pasar la barrera del 5%, en la peor votación alcanzada en la historia del partido e igual que el Partido Socialista, el partido deberá sufragar los gastos de la campaña).

-El hipercentrismo de Macron ha barrido el mapa político francés, sin alternativas de centro-derecha o centro-izquierda. Se puede reconstruir este panorama político o las alternativas serán extremas?

La LR tiene que elegir -y ya una veintena de diputados de la LR han dicho que se unirán a Macron-. Tiene volver a ser creíble pero rechazar las propuestas de una ultraderecha que no sea Le Pen... ¿puede ella y sus aliados de centro-derecha en la UDI encontrar realmente un espacio para existir? ¿Pueden las elecciones secundarias ofrecer algún tipo de camino hacia la redención? La izquierda tiene que elegir. Hubo una vez una izquierda no comunista. Ahora, ¿puede haber una izquierda no metenchonista?

-¿Cuáles son los retos de Macron en la segunda legislatura?

El malestar social (un Gilets Jaunes 2.0), la reforma de las pensiones, abordar los problemas a los que todos nos enfrentamos gracias al presidente Putin... Sobre todo, hacer avanzar a Francia y a Europa de una manera nueva. Por otro lado, la debilidad del nuevo liderazgo alemán le da una gran ventaja.

-En política exterior, ¿será Rusia la prioridad del presidente?

Según se mire. Macron quiere llevar a la Unión Europea en una dirección mucho más geopolítica y su victoria y la guerra en Ucrania lo reforzarán. Rusia será el centro de atención, pero es posible que estemos ante algo a mucho más largo plazo y que nos amplíe a todos. Francia no es sólo una potencia regional, sino mundial, y lo que ocurre en Malí, por ejemplo, así como en el Pacífico, tiene un impacto en el país.