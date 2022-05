El cambio climático ya es algo de lo que nadie debe discutir. Cambios de temperatura bruscos, con calor extremo no visto antes. Por ejemplo, España ha registrado unas temperaturas “anormales” para el mes de mayo este pasado fin de semana, una prueba de que el planeta se está calentando, gracias a la emisión de gases de efecto invernadero (sobre todo dióxido de carbono), que actúan como una “manta” que envuelve a la Tierra y que provoca un aumento de la cantidad de calor que queda atrapado en la atmósfera.

En Denver, Estados Unidos, se registró en apenas 36 horas, la temperatura varió nada más y nada menos que 33 grados: Desde los 32ºC hasta el grado bajo cero. Con este descenso repentino de la temperatura, 30cm de nieve también cayeron sobre la ciudad de viernes a sábado. Este clima causó muchos daños, en particular al cortar la electricidad a 200.000 personas.

La reducción de las emisiones de dióxido de carbono, por sí sola, no puede evitar un calentamiento global catastrófico. Sin embargo, un nuevo estudio concluye que una estrategia que reduzca simultáneamente las emisiones de otros contaminantes climáticos, en gran medida ignorados, reduciría la tasa de calentamiento global a la mitad y daría al mundo una oportunidad de luchar por mantener el clima seguro para la humanidad.

El estudio, publicado esta semana por la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, es el primero que analiza la importancia de reducir los contaminantes climáticos distintos del dióxido de carbono frente a la mera reducción de las emisiones de combustibles fósiles, tanto a corto como a medio plazo, hasta 2050.

El trabajo confirma los crecientes temores de que el actual enfoque casi exclusivo en el dióxido de carbono no puede evitar por sí solo que las temperaturas globales superen los 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, el límite aceptado internacionalmente más allá del cual se espera que el clima mundial pase por puntos de inflexión irreversibles.