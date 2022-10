La pugna Salvini-Bossi deja a la Liga a punto de la escisión

Matteo Salvini está cada vez más solo. A la derrota en las pasadas elecciones, en las que se dejó casi la mitad de los votos obtenidos cuatro años antes, se une la desconfianza de los pesos pesados de la Liga, que ya no ocultan su decepción por la deriva populista del partido y la traición de los ideales originarios de la formación desde que «Il Capitano» está al frente del proyecto. Lo que hasta hace unos días eran solo rumores se materializaron este fin de semana. El histórico fundador del partido, Umberto Bossi, anunció la formación de un «Comité para el Norte», lo más parecido hasta la fecha a una corriente interna con una línea política autónoma a la Liga. Un auténtico terremoto en una formación que siempre ha girado en torno al líder sin dejar espacio a las críticas internas. De hecho, solo en 2014, después de la caída en desgracia de Bossi arrastrado por un escándalo de corrupción, la formación celebró unas elecciones primarias en las que Salvini se impuso por mayoría.

«Es un paso vital finalizado exclusivamente para reconquistar a los electores del norte, a la vista de los resultados electorales del 25 de septiembre», dijo Bossi anunciando su decisión. A sus 81 años, el fundador en 1991 de la secesionista Liga Norte se mostró crítico con el actual secretario general, después del descalabro de la formación en las urnas, donde la Liga obtuvo un 8,9% de los votos y se vio superada por Hermanos de Italia en las regiones de Véneto y Lombardía, históricos feudos leguistas. No es la primera vez, en realidad, que Bossi condena la mutación de la Liga Norte. Desde que Salvini fue nombrado secretario general, la formación no solo ha borrado el «norte» del nombre, sino que ha aparcado las aspiraciones secesionistas para convertirse en un partido nacional. Una estrategia que, según el anciano fundador, no es «útil» al partido. «La extrema derecha es un error», declaró hace un par de años al diario «La Repubblica». «Siempre seré antifascista. En eso soy intransigente». Unas críticas que Salvini, al máximo de su popularidad en ese momento, logró silenciar.

Ahora Bossi vuelve a la carga y lo hace con el respaldo de la vieja guardia del partido. De hecho, el anuncio del histórico fundador llegó después de que algunos pesos pesados criticaran sin censura el liderazgo de Salvini, a quien consideran el único responsable de la debacle del partido en el norte del país. «Soy muy crítico con la secretaría de Salvini, la Liga actual no tiene nada que ver con la nuestra, es un partido centralista con aspectos de derechas», lanzó Roberto Castelli, ex ministro e histórico exponente de la Liga Norte. «Cuando uno copia el original, al final la gente vota por el original. Te conviertes en un duplicado de Meloni que, sin embargo, al menos ha sido coherente», añadió Castelli, analizando el «sorpasso» de Hermanos de Italia, el partido de Giorgia Meloni. El también ex ministro leguista y ex presidente de la región de Lombardía, Roberto Maroni, pidió abiertamente la dimisión de Salvini. «Es hora de un nuevo líder», zanjó. En una entrevista con el «Corriere della Sera», el secretario de la Liga en Lombardía, Paolo Grimoldi, a quien Bossi ha encargado la organización del nuevo «Comité por el Norte», exigió la celebración inmediata de un congreso nacional. «La Liga fue fundada para defender las regiones del norte. Si no nos acordamos de dónde venimos, no hay futuro», aseguró.