El país que rechaza la entrada a los rusos que se echan al mar para huir de la guerra

Funcionarios del gobierno de Vladimir Putin, militares y fuerzas de seguridad recorren las calles de las principales ciudades rusas para incorporar a filas a todos los hombres susceptibles de ir a la guerra. Cualquiera vale, los que se inscriben en las oficinas de reclutamiento, los que captan en las calles, incluso en las cárceles a cambio de una amnistía. Para ello, sólo tienen que incorporarse a la primera línea de batalla durante seis meses.

El pasado viernes, el presidente ruso anunciaba que ya habían logrado incorpòrar a 220.000 y que los 80.000 restantes lo harían en un plazo de dos semanas.

Desde el anuncio del presidente ruso, se ha desatado numerosas protestas en todo el país, incluso con ataques a unas 70 sedes de las oficinas de reclutamiento. Se habla incluso de que el encargado de reclutamiento de una zona rusa podría haber sido asesinado. Manifestaciones, detenciones, carreteras colapsadas, plazas de vuelo agotadas... Miles de hombres llegaron solos, sin su familia a países vecinos como Georgia, Mongolia, Kazajstán e incluso a Turquía. Pero el colapso de los transportes evitó que la huida masiva continuara.

Putin sigue adelante con la movilización parcial y pretende reunir a los 80.000 soldados restantes en un plazo de dos semanas FOTO: Valery Sharifulin AP

En estas circunstancias, algunos hombres han preferido lesionarse de gravedad e incluso mutilarse antes de incorporarse a filas. Pero muchos otros han seguido buscando alternativas. Esconderse es cada vez más difícil, por lo que han comenzado a intentar huir por la única frontera que todavía no ha sido explotada ni controlada: la marítima.

Así, decenas de barcos han zarpado del país en busca de un destino en el que mantenerse a salvo durante el tiempo que dure la guerra. El destino principal es Corea del Sur, un lugar cercano pero que está rechazando a la mayoría de los rusos que llegan.

Según informa la cadena NBC, los registros de la Guardia Costera de Corea muestran que un total de cinco botes con 23 personas llegaron al país desde el anuncio de la “movilización parcial” de los reservistas militares el mes pasado.

An Ho-young, del Partido Demócrata de Corea del Sur, le dijo a NBC News que 23 ciudadanos rusos habían solicitado visas de turista. Pero matizó que a 21 de ellos se les rechazó la entrada debido a que no portaban con la documentación necesaria y tenían un “objetivo poco” claro para entrar en el país. Los dos que lo lograron, ya habían estado anteriormente en Corea del Sur.

Las autoridades coreanas consideran que su país se esté convirtiendo en una escala intermedia. Por ello, An indicó que era “urgente” que el gobierno pusiera en marcha medidas que ayudaran a afrontar este posible aumento de la afluencia de hombres que huyen de la movilización. De hecho, advirtió que esta situación podría acabar en un “problema diplomático y de derechos humanos”. An recordó que los ciudadanos rusos pueden ingresar sin visado en el país pero que los funcionarios de inmigración pueden negares el permiso de entrada.

Uno de los barcos atracó en Pohang, lugar en el que la Marina celebró el año pasado el 73 aniversario de las Fuerzas Armadas FOTO: POOL via REUTERS

Además de la embarcación con 23 hombres rusos, un yate de 17 toneladas fue interceptado por las autoridades surcoreanas con 10 rusos a bordo pero no llegó a atracar en el país. Los hechos se produjeron el pasado 1 de octubre en el Mar del Este, cuando solicitó permiso para atracar en Busan. Pero, según recordó An, las autoridades de inmigración lo denegaron porque no había un motivo justificable para la visita de los ciudadanos rusos. El barco atracó en Pohang, Gyeongsang del Norte, al norte de Busan, y volvió a zarpar el 11 de octubre con todos sus pasajeros a bordo.

También el 1 de octubre un yate solicitó permiso para atracar en Sokcho y descargar a seis pasajeros pero, de nuevo, la petición fue rechazada. El barco zarpó hacia Vladivostok, en el este de Rusia el 5 de octubre, pero se vio obligado a hacer una escala en la isla de Ulleung debido al mal tiempo.

Rusia continúa con su intención de invadir Ucrania y para ello necesita 300.000 reservistas más en el frente de batalla FOTO: STRINGER EFE

Asimismo, An explicó que otro barco ruso está siendo inspeccionado por la Guardia Costera, después de haber sido avistado en aguas territoriales de Corea del Sur el pasado 11 de octubre. “Pasaron por un proceso de inmigración de rutina regular como todos los demás y a los que se les negó la entrada a Corea del Sur se debió a que no cumplieron con los requisitos y regulaciones de la visa”, dijo a CNN news un portavoz del Ministerio de Justicia de Corea del Sur el pasado viernes.

Así, el portavoz advirtió de que “cualquier persona que desee ingresar al territorio de Corea del Sur debe proporcionar al menos la ETA (Autorización electrónica de viaje), KETA (Autorización electrónica de viaje de Corea) u otras formas de visa, pero los visitantes rusos a los que se les negó la entrada no proporcionaron ninguna forma de visa de entrada”.