Los socialdemócratas ganan en Dinamarca, pero dependen de los centristas para gobernar

Denmark, TV2 exit poll:



A-S&D: 25% (-1)

V-RE: 14% (-9)

M-*: 9% (new)

F-G/EFA: 9% (+1)

I→RE: 8% (+6)

Æ-*: 7% (new)

Ø-LEFT: 6% (-1)

C-EPP: 6% (-1)

B-RE: 4% (-5)

D~NI: 4% (+2)

Å→G/EFA: 4% (+1)

O-ID: 3% (-6)

…



+/- vs. 2019 election

