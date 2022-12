Los Veintisiete retrasan la congelación de los fondos comunitarios a Hungría

Hungría puede respirar tranquila, al menos por el momento. Los Veintisiete han decidido retrasar cualquier decisión de seguir adelante con la congelación de los fondos propuesta la semana pasada por la Comisión Europea por valor de 7.500 millones de euros. Una medida de castigo motivada por “riesgo para el presupuesto de la UE” debido a irregularidades sistemáticas y deficiencias y debilidades en el sistema de contratación pública del país.

Para evitar la sanción, Ejecutivo de Viktor Orban se comprometió a una lista de 17 reformas con un calendario preciso cuyo plazo expiró este pasado 19 de noviembre. El Gobierno comunitario ha analizado durante este tiempo estas reformas y considera que, al menos por el momento, el país no ha realizado los progresos suficientes y que, por lo tanto, los riesgos para el presupuesto de la UE continúan vigentes. A pesar de que este martes los ministros de Economía y Finanzas podían haber votado a favor de la congelación de estos fondos, finalmente han decidido no incluir este tema en la agenda y se han limitado a tratar este tema en un desayuno a puerta cerrada. Algunos países como Francia y Alemania consideran que no es justo este castigo, después de que Hungría haya avanzado en las reformas, y han decidido pedir al Ejecutivo comunitario un nuevo informe en los próximos días, ya que el tiempo apremia.

Entre esos deberes que Budapest tiene que cumplir, se encuentra la creación de una autoridad independiente con amplios poderes, cambios en el código penal y reformas en los mecanismos de control y auditorías. El Parlamento Europeo ha estado presionando durante estos meses para que la Comisión Europea sigan adelante con la congelación de los fondos.

Tras la activación del procedimiento por parte del Ejecutivo comunitario, los países europeos deben votar sobre la congelación de los fondos en un plazo máximo de un mes por mayoría cualificada, un plazo que expira antes de las vacaciones de Navidad el próximo 19 de diciembre. Esto abre la puerta a que pueda convocarse una nueva reunión extraordinaria de los ministros de Economía y Finanzas la próxima semana o incluso que el tema intente ser desbloqueado en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará el próximo 15 de diciembre.

En los últimos meses, Hungría ha conseguido secuestrar diversos acuerdos al haber utilizado la regla de unanimidad que rige ciertas políticas europeas como un mínimo del 15% al impuesto de sociedades o el paquete de apoyo financiero a Ucrania. Tras la reunión este martes de los ministros de Economía y Finanzas, estos temas continúan bloqueados.

La Comisión Europea decidió la semana pasada dar luz verde al plan de recuperación postpandemia por valor de 5.800 millones de euros, pero el pago tan solo se producirá si Hungría avanza en el cumplimiento de 27 hitos en ámbitos como la independencia de la justicia y la lucha contra la corrupción.