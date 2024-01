Un niño sobrevive dos años por su cuenta en una casa sin luz ni calefacción tras abandonarle la madre

Sucedió en Francia, en un diminuto pueblo próximo a Angulema conocido como Nersac, que alberga a cerca de 2,300 habitantes. Una madre decidió abandonar a su hijo de tan solo 9 años para irse a vivir con su nueva pareja a Sireuil, una pequeña localidad cercana a Nersac. A pesar de la desoladora circunstancia, el niño logró subsistir por su cuenta en un modesto apartamento desprovisto de luz y calefacción durante dos años.

Lo más alarmante de todo es que el entorno inmediato del niño era completamente consciente de la situación del menor. Sin embargo, ni el padre, ni los familiares de ambos progenitores mostraron la menor intención de asumir la responsabilidad del niño o, al menos, de informar a las autoridades sobre el caso.

Durante este tiempo, el niño se alimentó de lo poco que podía robar en el pueblo. Hace unos días, una vecina comentó a los medios locales: “Mi marido y yo observamos que el chico nos robaba comida que guardábamos en el balcón. Pero como estaba solo, lo dejábamos hacer. Hablamos con su madre alguna vez, en una de las raras ocasiones en que visitaba a su hijo, pero nos cortó inmediatamente diciéndonos que no nos metiéramos en algo que no era asunto nuestro”.

Los medios locales destacan la asombrosa resiliencia del menor, quien no solo logró subsistir en solitario durante este tiempo, sino que también mantuvo una vida relativamente "normal". Asistió a la escuela con regularidad y cumplió con sus tareas escolares. En boca de Barbara Couturier, alcaldesa de esta pequeña localidad francesa, “Siempre estaba aseado, demostraba buena educación, era y sigue siendo un excelente estudiante. Mirando hacia atrás, me pregunto si su comportamiento, excepcional, no era una forma de protegerse y proteger a su madre, que lo visitaba de vez en cuando, para volver a marcharse dejándolo solo”.

Durante más de un año, las personas que lo conocían en la escuela y los vecinos que vivían cerca tenían sospechas sobre la difícil situación en la que se encontraba el niño, pero, lamentablemente, no se hizo ninguna denuncia formal. Finalmente, un año y medio después de que se produjera el abandono, los vecinos tomaron cartas en el asunto y denunciaron el caso a los servicios sociales.

Una vez en manos de las autoridades, el niño fue trasladado a un hogar de acogida, donde ha permanecido desde entonces. En cuanto al destino de la madre del niño, fue condenada por el Tribunal de Primera Instancia de Angulema, a una pena de dieciocho meses de cárcel. Sin embargo, se le concedió la remisión de la pena, lo que significa que no necesitará cumplir la totalidad de la condena en prisión; pudiendo disfrutar de un periodo de seis meses de vigilancia electrónica, durante el cual sus movimientos serán monitoreados. En cuanto al padre de la criatura, este ni siquiera se presentó al tribunal.