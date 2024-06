El agresor de la primera ministra danesa pasa a disposición judicial aunque todavía se desconoce el móvil del ataque

El individuo que ayer golpeó a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en el centro de Copenhague pasará este sábado a disposición judicial, informó la Policía.

"En la vista en el juzgado de Frederiksberg, el juez decidirá si hay fundamento para decretar prisión preventiva contra el hombre que fue detenido después del episodio, que tuvo lugar junto a la plaza de Kultorvet", consta en un comunicado.

Está previsto que la vista comience hacia las 13 hora local (11.00 GMT).

Las autoridades danesas no han dado más detalles sobre la agresión ni de sus posibles motivos, aunque la oficina de la primera ministra había informado ayer de que Frederiksen se encontraba "conmocionada" por lo ocurrido.

Según relataron testigos presenciales al tabloide BT, un hombre propinó un empujón a Frederiksen, que se tambaleó pero no cayó el suelo.

El incidente provocó numerosas reacciones de condena y de solidaridad con la agredida por parte de miembros del Gobierno danés y de los líderes de los principales partidos políticos.

"Oh, no, vaya sorpresa. Así no es Dinamarca. No atacamos a nuestros primeros ministros. Le envío mis mejores pensamientos a Mette", escribió en la red social X el vicepresidente y ministro de Defensa, el liberal Troels Lund Poulsen.

Mandatarios de otros países, como los primeros ministros de Portugal e Italia y el presidente de España, Pedro Sánchez, enviaron también mensajes de apoyo a Frederiksen.

"Mette Frederiksen es una líder comprometida, una magnífica persona y una gran amiga. El ataque que ha sufrido esta noche es un ataque contra todos los que creemos en una Europa de libertad, tolerancia y paz", publicó ayer Sánchez en su cuenta en la red social X.

Mette Frederiksen, de 46 años,ocupa la jefatura de gobierno desde junio de 2019: la primera legislatura, al frente de una coalición de centroizquierda; y desde diciembre de 2022, a la cabeza de un ejecutivo de centro con dos fuerzas de derecha.