Un hombre agrede a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en el centro de Copenhague

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha sido agredida este viernes por un hombre en plena calle en una céntrica plaza del centro de Copenhague, según ha informado el ministro de Medio Ambiente, Magnus Heunicke, en sus redes sociales.

"Mette naturalmente está sorprendida por el ataque. Debo decir que nos sacude a todos los que estamos cerca de ella. Algo así no debe suceder en nuestro hermoso, seguro y libre país", ha manifestado el ministro Heunicke.

La Oficina de la primera ministra ha confirmado la veracidad del incidente a la prensa danesa, si bien por el momento ha rechazado hacer más comentarios al respecto y se desconoce si Frederiksen ha resultado herida.

La Policía ha detenido ya al supuesto agresor, según ha señalado Heunicke. "Independientemente de los desacuerdos políticos, la campaña electoral, etc, esto es feo e inaceptable. Demostremos que Dinamarca es mucho mejor", ha añadido el citado ministro, que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana.

Este incidente se produce en la antesala de las elecciones europeas, que se celebran el domingo en Dinamarca. El Partido Socialdemócrata que presiden Frederiksen aspira a ganar las elecciones.

Reacciones a la agresión

El ministro de Finanzas, Nicolai Wammen, ha tildado de "terrible" la agresión a Frederiksen en plena calle. "Profundamente grave y reprobable. Pensamientos cálidos para Mette y su familia", ha señalado en un mensaje en la red social X.

Otro de los que se ha pronunciado al respecto es el ministro de Cultura, Jakob Engel-Schmidt, que ha subrayado que "cualquier ataque a un político electo es un ataque a toda la democracia".

Por su parte, el viceprimer ministro, Troels Lund Poulsen, ha dejado claro que "Dinamarca no es así". La líder del opositor Demócratas de Dinamarca, Inger Stojberg, ha señalado que "la democracia es una dimensión vulnerable si no la cuidamos bien". "Es completamente reprobable recurrir a la violencia", ha dicho en la citada red social. Las reacciones no solo han sido a nivel nacional.

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, se ha mostrado "profundamente conmocionado" por la agresión. "Condeno enérgicamente cualquier forma de violencia contra líderes elegidos democráticamente en nuestras sociedades libres", ha sentenciado.

De la misma forma, la oficina del primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha indicado en un comunicado publicado en la red social X que "un ataque a un líder elegido democráticamente es también un ataque a nuestra democracia".

También se ha pronunciado la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien ha dicho en la citada red social que la noticia es "espantosa". "La violencia no tiene cabida en la política. Mantente fuerte, Mette", ha resaltado.