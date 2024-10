Biden urge en Berlín a mantener el apoyo a Ucrania hasta que se logre una "paz justa"

Una semana más tarde de lo previsto, el presidente estadounidense Joe Biden llegó a Berlín donde este viernes lanzó un llamado para seguir apoyando a Ucrania hasta que se logre "una paz justa y duradera". Junto al canciller Olaf Scholz, subrayó lo importante de la alianza entre estos dos países y aseguró que Alemania es “el aliado más importante” de Estados Unidos. Una postura que fue compartida por el canciller que, tras las palabras de Biden, destacó la responsabilidad compartida por la paz. "Nuestra posición es clara, apoyamos a Ucrania lo más vigorosamente posible”, aseguró el canciller al mismo tiempo que advirtió que “la OTAN no se convierta en un beligerante en la guerra, para que no se provoque una catástrofe aún mayor". Para el líder alemán, Estados Unidos y Alemania están trabajando juntos para garantizar la soberanía y la integridad de Ucrania. "Estaremos de su lado durante el tiempo que sea necesario".



La situación en Oriente Medio estuvo también en la agenda de los dos mandatarios. Después del asesinato del líder de Hamas, Yahya Sinwar, tanto Scholz como el presidente norteamericano mostraron su confianza de que ahora pudiera llegar un alto al fuego a la región. Es de esperar que la muerte de Sinwar "abra ahora la perspectiva de un acuerdo para liberar a los rehenes de Hamas", dijo Schoz. Por su parte, Biden calificó la muerte del líder de Hamas como un "momento de justicia" y añadió que Sinwar tiene "manchadas las manos de sangre de estadounidenses e israelíes, palestinos y alemanes y de tantos otros".



Antes de reunirse con Scholz, Biden recibió de manos del presidente federal Frank-Walter Steinmeier la "Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Federal", la más alta condecoración de Alemania. En el acto, el presidente estadounidense volvió a condenar el "vil ataque del presidente ruso Vladimir Putin contra Ucrania" y afirmó que "la OTAN sigue fuerte y más unida que nunca". De los 14 presidentes estadounidenses que han gobernado desde la creación de la República federal alemana, solo George Bush padre recibió esta condecoración antes que Biden. "Bajo su liderazgo, la alianza transatlántica es más fuerte y nuestra asociación es más estrecha que nunca", aseguró Steinmeier en el acto. Para Alemania, la amistad con Estados Unidos sigue siendo “existencial tanto para nuestra seguridad como para nuestra democracia”. El presidente alemán enfatizó que el principal logro de Biden fue haber reparado las relaciones transatlánticas tras la presidencia de Donald Trump, aunque sin mencionar el nombre del expresidente. "Cuando usted fue elegido, restauró literalmente de la noche a la mañana la esperanza de Europa en la alianza transatlántica". Asimismo, Steinmeier también elogió el compromiso de Biden con Ucrania y con Israel. Putin pensaba que Occidente era débil. "Pero ocurrió todo lo contrario, la OTAN es más fuerte y está más unida que nunca, y eso se lo debemos especialmente a su liderazgo". Biden recibió “abrumado” la condecoración. El premio dice mucho “sobre nosotros”, es decir, sobre la alianza entre los dos países y agradeció a Alemania por su apoyo a Ucrania. “La guerra de Rusia es un ataque a una democracia amiga, pero también a los principios que han mantenido 75 años de paz y seguridad en Europa”, aseguró Biden. Al final de la tarde, se celebró una cumbre cuatripartita entre Biden, Scholz, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer con el tema de la guerra de Ucrania como principal punto de la agenda. Tras su llegada a Berlín, Biden aseguró que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, viajaría a Israel en los próximos días y continuó diciendo que es hora de poner fin a la guerra y de que los rehenes regresaran a casa.





La buena sintonía entre Scholz y Biden viene de lejos. El presidente estadounidense siempre se ha considerado un buen amigo de Alemania y de Europa. “Siempre me he llevado bien con él", dijo Scholz cuando Biden, como era de esperar, retiró su candidatura para las próximas elecciones presidenciales. De hecho, el canciller no hizo nada con respecto a la ayuda a Ucrania sin antes pedir consejo a Biden. No se entregó ningún arma pesada, ni tanque sin que Biden diera su visto bueno. “Joe Biden es un hombre que sabe exactamente lo que está haciendo”, dice Scholz, quien a su vez sabe lo que él y Alemania tienen con Biden: un líder que confía en el multilateralismo y al que le gusta y conoce Alemania. “Estados Unidos ha vuelto, la alianza transatlántica ha vuelto”, exclamó Biden a Scholz y al resto de asistentes en la Conferencia de Seguridad de Múnich como presidente recién elegido después del mandato de Trump. Esa fue la promesa de Biden, cuando asumió el cargo y la ha conservado hasta el día de hoy. En 2022, Biden estuvo en la cumbre del G-7 en Elmau, en el estado de Baviera, y ya entonces aludió a un "punto de inflexión" en la historia. Por su parte, Scholz ha sido invitado en tres ocasiones a la Casa Blanca. Durante su última visita, en febrero, el canciller se sentó frente a un líder que ya parecía frágil. Scholz conocía esa fragilidad pero lo defendió públicamente, a veces quizás incluso en contra de su mejor juicio. “Los errores lingüísticos ocurren”, dijo Scholz una vez cuando Biden confundió a Putin con Zelensky.



Biden visitó Alemania por segunda y probablemente última vez como presidente de Estados Unidos. Estos días se ha hablado en Alemania de cómo Biden ha declarado el 6 de octubre como el "Día Germano-Americano" en memoria de los logros de los emigrantes alemanes en los Estados Unidos. Todo cambiará en breve. El resultado de las elecciones estadounidenses de noviembre está completamente abierto y nadie puede descartar que, a partir de enero, el canciller tenga que tratar con Donald Trump como presidente, tal y como hizo Angela Merkel. Pero incluso si la vicepresidenta de Biden, Kamala Harris, ganase la carrera, la relación transatlántica será distinta. Biden conoce bien Europa y a la mayoría de sus principales políticos desde hace muchos años, se apunta desde la prensa germana. Biden terminó su estancia el viernes por la noche. Inicialmente quiso viajar a Berlín la semana pasada para una visita de varios días, así como para celebrar una cumbre con el Grupo de Contacto con Ucrania en la base aérea estadounidense en Ramstein pero, sin embargo y a causa del huracán Milton, el presidente pospuso y acortó su visita de despedida.