Guerra de Israel con Hizbulá en Líbano, en directo: últimas noticias de la guerra en Oriente Medio

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles de madrugada que ha detectado medio centenar de proyectiles lanzados desde Líbano hacia territorio israelí indicando que únicamente "algunos de ellos han sido interceptados", si bien por el momento no hay confirmación de víctimas. "Tras las alertas que se han activado hace poco tiempo en la región de Alta Galilea (noreste), hemos detectado alrededor de 50 lanzamientos que han cruzado al país desde Líbano. Algunos de ellos han sido interceptados, pero se han detectado accidentes en la región", reza un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). El Ayuntamiento de Safed, en el distrito norte, ha confirmado que un proyectil lanzado por el partido-milicia chií libanés Hezbolá ha impactado en el patio de una casa en la ciudad, causando daños menores, según informa el diario 'The Times of Israel'.