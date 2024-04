Borrell alerta de que la guerra a gran escala en Europa "ya no es una fantasía"

El máximo representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha advertido este martes de que la UE debe financiar su propia defensa ya que aunque “la guerra no está ahí, no va a empezar mañana, pero no podemos negar la realidad y la realidad es que la competición entre las grandes potencias, conflictos de alta intensidad entre Estados, militarización de la interdependencia económica, la guerra cibernética y la desinformación son una parte de nuestra realidad”. Un panorama que a Borrell le lleva a concluir que la “la guerra, ciertamente se avecina en el horizonte y esto no es asunto menor”. "La guerra a gran escala ya no es una fantasía".

En un discurso en la capital comunitaria en el Nueva Economía Fórum, Borrell ha propuesto la creación de un nuevo vehículo financiero intergubernamental, similar al puesto en marcha durante la crisis financiera en el año 2008.

Aunque todo indica que el previsible segundo mandato de Ursula von de Leyen al frente del Ejecutivo comunitario estará centrado en el impulso a la industria armamentística europea, el gran interrogante es de dónde saldará el dinero. Las capitales europeas discrepan. Mientras Francia, Polonia y Estonia piden una nueva emisión conjunta de deuda, a imagen y semejanza de Next Generation EU, el instrumento creado para luchar contra los estragos económicos de la pandemia; Alemania, Holanda y el resto de los países partidarios de la ortodoxia presupuestaria se oponen a ello. En principio, la propuesta de Borrell supone un punto intermedio ya que no implicaría la emisión de eurobonos y la mutualización de la deuda pública europea. El Ejecutivo comunitario ha presentado su nueva estrategia de defensa en la que aspira a que en el año 2030 al menos el 35% de los proyectos sean adquisiciones conjuntas y que la mitad de los contratos estén firmados con empresas europeas para impulsar el Made in Europe.

Borrell también ha alertado sobre la posible vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca y sus amenazas de dejar de proteger a los europeos. “Dependiente de quien gobierne en Washington no podemos confiar en el apoyo americano y la capacidad americana para protegernos. Tenemos que construir nuestra propia capacidad, tenemos que construir nuestra propia responsabilidad”, ha asegurado el máximo representante de la diplomacia comunitaria.

Para que estas palabras no den lugar a malinterpretaciones, Borrell ha aclarado que este esfuerzo europeo por asegurar su propia defensa no debe interpretarse como un menoscabo de la OTAN ya que la Alianza “ciertamente, será irremplazable, pero dentro de la OTAN, tenemos que construir un pilar europeo”.