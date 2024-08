La ciudad alemana de Solingen amanece blindada tras el ataque mortal con cuchillo

La ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, subrayó el sábado la profunda conmoción causada por el "brutal atentado" que la víspera dejó tres muertos y varios heridos en Solingen, en el oeste del país, y cuya motivación aún no fue esclarecida.

"El brutal atentado durante la fiesta municipal de Solingen nos ha conmocionado profundamente", afirmó en un comunicado difundido en X. "Nuestros fuerzas de seguridad están haciendo todo lo posible para detener al autor" y determinar su móvil, añadió.

La Policía alemana ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad en Solingen. «En el centro de la ciudad sigue habiendo un gran número de agentes. Es de suponer que con ello también se pretende tranquilizar a la población. Si hablas con la gente de aquí, no dejas de oír la pregunta de qué más va a pasar", escribe el periodista del Spiegel Tobias Groekemper. La ciudad ha sido víctima de fuegos provocados, del suicidio de un terrorista y ahora este atentado con cuchillo.

Tras la agresión mortal en Solingen, la policía ha puesto en marcha un portal de denuncias. Los testigos del incidente pueden subir fotos y vídeos tomados con el móvil a www.nrw.hinweisportal.de, según ha anunciado la policía de Wuppertal en Facebook.

También ha activado una línea de atención al ciudadano para preguntas sobre familiares desaparecidos. Se puede utilizar el número 0212 - 290 - 2000 para preguntar por el paradero de personas desaparecidas. La policía había recibido un número creciente de consultas de personas preocupadas que querían saber si sus familiares se encontraban entre las víctimas del atentado en el aniversario de la ciudad de Solingen.

Conmoción

«Hoy no puedo abrir», dice el propietario de Bistro, un restaurante a cien metros del lugar del crimen, que no quiere ser nombrado. Ayer cerró a las 6 de la tarde y se fue a casa, pero hacia las 10 de la noche oyó mucho ruido de la policía. Poco después, su pareja le llamó para preguntarle si estaba a salvo en casa.

La policía de Renania del Norte-Westfalia ha calificado el crimen de atentado debido a que el agresor actuó de forma selectiva. También se supone que el agresor era un autor solitario. Todas las declaraciones de testigos que la policía ha podido registrar hasta ahora apuntan en este sentido. «No tenemos constancia de que haya más personas».

Las autoridades no tienen pistas sobre el paradero del agresor. Tras el ataque con cuchillo en Solingen, el autor sigue huido. «Actualmente no tenemos indicios de su paradero», ha declarado un portavoz de la policía. No hay información confirmada sobre la aparición del fugitivo. «Creo que ése es nuestro gran problema. Todavía no tenemos mucha información sobre el autor», explicó Alexander Kresta, portavoz de la policía de Wuppertal. Los testigos que se encontraban en las inmediaciones del incidente estaban conmocionados. «En estos momentos les estamos prestando apoyo profesional y, por supuesto, les estamos interrogando para obtener información más precisa».

Tras el atentado, la ciudad se encuentra en una situación excepcional: los policías permanecen armados en las calles acordonadas, se levantan pantallas de privacidad, los coches patrulla circulan arriba y abajo.