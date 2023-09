¿El fin de Putin? Crecen las dudas sobre si el presidente ruso se presentará a las próximas elecciones en Rusia

La guerra desencadenada en Ucrania tras la invasión de las tropas de Vladimir Putin han supuesto un antes y un después en Rusia. Los países occidentales se han volcado con Kyiv, con ayuda humanitaria y militar y sanciones a Moscú. Una "operación militar especial" del ejército ruso que las fuentes de inteligencia rusas preveían que se trataría de "unos pocos días". No obstante, ha pasado más de un año y medio. El líder ruso quedó en evidencia y crecieron las dudas sobre su mandato, tanto desde el Kremlin como desde otros expertos. Su candidatura a las próximas elecciones presidenciales, además, todavía no ha sido anunciada.

El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, ha asegurado en declaraciones recientes al diario "Izvetia" que "cuando se anuncie la fecha de las elecciones, se conocerá la fecha límite para presentar candidaturas". "Ese será el plazo", añadió, recordando que Putin ha asegurado en varias ocasiones que "lo importante para él es el apoyo de la gente y la posibilidad de hacer más por ellos".

Pero son muchas las voces que ven al mandatario ruso fuera del liderazgo ruso el próximo 2024. Christopher Steele, ex espía de la inteligencia británica, sugirió hace unas semanas que Occidente debe "prepararse para el peor escenario posible y podría haber derramamiento de sangre", aclarando que Putin "será dust

"El final más probable es que se haga un movimiento violento para matar o derrocar a Putin en favor de otro oligarca del régimen, uno que se haya distanciado de la guerra y esté dispuesto a negociar para poner el fin de verdad a esta situación absurda contra Occidente", aclaraba el experto.

Por otro lado, Konstantin Remchukov, propietario y editor en jefe de Nezavisimaya Gazeta, dice que "está más débil". "No puedes hacer una declaración pública señalando que estas personas son delincuentes y luego, el mismo día, al final del día, dejar que tu secretario de prensa se muestre en desacuerdo contigo y diga: 'No, esas personas no han violado el código penal', aclara.

La Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia anunció que en los próximos comicios presidenciales decenas de millones de rusos podrán votar de manera electrónica, instrumento fraudulento, según la oposición extraparlamentaria. Aunque el mandatario ruso no ha dicho abiertamente que pretenda postularse, la presidenta de la CEC, Ella Pamfílova, sugirió a principios de agosto que Putin se presentará a la reelección. "El jefe del Estado ya demostró en muchas ocasiones que sus recursos están lejos de extinguirse. Sus ideas encuentran el apoyo de la sociedad, entre las fuerzas políticas regionales y otros", afirmó Peskov, que se mostró "convencido" de que los resultados de las elecciones regionales y locales del domingo "demuestran una vez más qué alto es el nivel de respaldo de Putin".

No obstante, tras la controvertida reforma de la Constitución en 2020, Putin podría permanecer en el Kremlin otros dos mandatos presidenciales de seis años cada uno hasta 2036. El Kremlin declaró hoy que los resultados de las elecciones regionales y locales muestran el "respaldo absoluto" de la sociedad rusa al presidente. Peskov comentó así victoria aplastante del partido del Kremlin, Rusia Unida, en unas elecciones locales y regionales consideradas una farsa por la oposición liberal y Occidente.

El portavoz aseguró que el Kremlin aún no han comenzado los preparativos para la elecciones presidenciales de marzo de 2024. "Pero si suponemos que el presidente presentará su candidatura, es evidente que en la actual etapa nadie puede competir (con él)", subrayó. A mediados de agosto la Justicia rusa ordenó el arresto del jefe del principal observador electoral independiente de este país, Golos, en un intento de impedir que fiscalice las presidenciales de 2024.