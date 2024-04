Hallado el cuerpo sin sangre de una joven "vampiro" en una iglesia abandonada en Italia

Una joven de origen francés fue encontrada sin vida en una iglesia abandonada en el Valle de Aosta, Italia. Auriane Nathalie Laisne, de 22 años, ya había denunciado a su asesino, con quien mantenía una relación, por violencia doméstica y amenazas.

Según el fiscal jefe de Aosta, Luca Ceccanti, el hecho se trató de “un feminicidio clásico” y ya se abrió una investigación sobre lo ocurrido. La joven era originaria de Saint-Priest, una pequeña ciudad de la región de Auvernia-Ródano-Alpes, a unos 10 kilómetros del centro histórico de Lyon.

“Se trata de un feminicidio clásico determinado por motivos de posesión y control sobre la voluntad de la víctima. No fue un ataque de celos y pasión. Claramente es un asesinato típico, de una demostración de poder hacia la niña", explicó el jefe fiscal de Aosta, Luca Ceccanti, al hacer un balance de las investigaciones, según narra Il Giornale.

El cuerpo de la mujer francesa que fue vista vestida como un “vampiro” fue encontrado sin sangre, con heridas de arma blanca y puñaladas, dentro de la iglesia abandonada en Italia, mientras la Policía especula que podrían haber estado participando en un desafío de caza de fantasmas en TikTok junto con su pareja.

Un testigo vio a la pareja vestida como “vampiros” y describió a Laisne como “demacrada” y luciendo como un “cadáver” antes de su muerte, informó el medio. La Policía cree que su muerte podría estar relacionada con un popular desafío de caza de fantasmas en TikTok en Francia, según CNN.

“Estaban vestidos como dos góticos, todos de oscuridad. Como esos muchachos que veneran la muerte. Pensé: dos vampiros”, dijo el testigo no identificado al medio italiano. “Y también pensé en otra cosa, de la que ahora me siento muy avergonzado: estaba tan pálida que parecía un cadáver. Ya no puedo dormir sabiendo lo que pasó”.

La Policía también está trabajando para determinar si la muerte de Laisne fue un “asesinato consentido” (sacrificio), ya que fue encontrada sin sangre y había sufrido una puñalada y tres heridas de bala, dijo CNN.

El joven sospechoso de 21 años será interrogado en las próximas horas por las autoridades francesas antes de iniciar los trámites de extradición a Italia.

Se creía que la pareja estaba viajando por Europa y le habían preguntado a un residente de un pueblo cercano dónde había pueblos abandonados donde podían acampar, según Il Gazzettino.

La iglesia abandonada en la que fue encontrada no formaba parte de las atracciones turísticas y era poco conocida incluso por los residentes, indicó el periódico italiano citado por el diario NY Post.