Operación Valkiria contra Putin: "¿De verdad se piensa que Rusia tiene el mejor ejército del mundo?"

Cumplidos ya los diecinueve meses de la guerra de Ucrania tras el comienzo de la invasión rusa, las continuas luchas entre el ejército de Rusia y las tropas ucranianas se han convertido en un conflicto de desgaste. Ataques diarios por parte de ambos bandos y mientras la contraofensiva de Kyiv va recuperando territorio, las fuerzas rusas parecen no llegar a más. La longevidad de la contienda ha dejado en evidencia, a ojos del mundo, a Moscú, y en especial a Vladimir Putin, cuestionado por el Kremlin y que podría ser víctima de una "Operación Valkiria" según algunos expertos.

Rusia tiene el que se considera el segundo mejor ejército del mundo, por detrás de Estados Unidos, aunque algunos expertos consideran que las fuerzas de Moscú están por encima de las de Washington. Pero los resultados en Ucrania ponen en duda esta hazaña. Las últimas estimaciones, del 9 de septiembre de 2023 y proporcionadas por el jefe del Estado Mayor de Ucrania sobre las pérdidas totales en combate de Rusia, elevan la cifra de soldados rusos muertos a 268.140. No obstante, los funcionarios estadounidenses creen que la cifra es algo más baja, rondando los 120.000 soldados muertos. Asimismo, la cifra fue difundida por 'The New York Times' a mitad de agosto junto al número de soldados rusos heridos en el conflicto, que fluctuaba entre los 170.000 y los 180.000.

¿Por qué a Rusia le cuesta avanzar en la guerra de Ucrania?

Unos datos que ha llevado al ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, a pedirle al Kremlin a planear incrementar drásticamente el tamaño de las fuerzas militares del país. En abril, la filtración de unos documentos oficiales clasificados de febrero y marzo de Estados Unidos mostró que los funcionarios estadounidenses creían que Rusia había empleado 527 de sus 544 batallones disponibles en la guerra de Ucrania, según recogía un artículo de CNN. 'The New York Times' estima que Rusia ha casi triplicado con respecto a Ucrania el número de soldados en su ejército, con 1.330.000 soldados más entre militares activos, reservistas y fuerzas paramilitares.

Pese a ello, los expertos cuestionan las fuerzas rusas, así como el propio Kremlin y otras instituciones como el grupo Wagner, poniendo en entredicho a Putin. Tras el levantamiento militar del Grupo Wagner a finales de junio, ahora es incluso el grupo paramilitar Legión Libertad el que trata de poner en aprietos al mandatario ruso. Según explicó Europa Press, la cuenta de Telegram de Legión Libertad ha anunciado que “nuestros grupos ya están trabajando en la región de Belgorod. No hay heridos ni muertos entre los legionarios, estamos trabajando según lo previsto”.

¿Amenaza de golpe de Estado contra Putin? Los radicales y mercenarios no olvidan "la muerte o asesinato de Prigozhin"

Tras la muerte del que fuera líder de Wagner, Prigozhin, ya los expertos consideraban que los círculos cercanos al grupo de mercenarios y otros similares "no olvidarían lo que hizo Putin contra este jefe y siempre esperarían un momento adecuado para organizar otro golpe de Estado".

Y es que todo viene desde el inicio de una guerra que muchos no quisieron. Unos días después del comienzo de la invasión rusa, el propio Kremlin se revelaba contra el mandatario. Andrey Kortunov, alto asesor del Kremlin, rompió filas para pedir un alto al fuego en Ucrania. Una guerra que considera como “vergonzosa” para Rusia, y que ha provocado que el líder ruso, Vladimir Putin, convirtiera al país “en un paria en el escenario internacional”, según palabras del diplomático.

Así, poco a poco han aparecido expertos, en especial desde la inteligencia estadounidense y británica, que han asegurado que está más cerca "una victoria de Ucrania que de Rusia", lo que ha llevado a pensar que Rusia "no es tan fuerte como parece". "¿De verdad Rusia se cree que tiene el mejor ejército del mundo?", aseguran, explicando que la "operación militar especial" que se quería que durara "unos días" desde Moscú roza los 600 días.