El paso que Occidente tiene que dar en Ucrania para ganar la guerra

En 2023, la economía rusa consiguió crecer no menos del 3%, lo que hizo subir los salarios medios reales al menos un 8% y redujo el déficit del presupuesto federal a alrededor de 1 billón de rublos (11.000 millones de euros), es decir, tres veces menos de lo previsto. Para el próximo año, se espera que los gastos militares alcancen los 100.000 millones de euros, ya que Anton Siluanov, ministro ruso de Finanzas, afirma que encontrará recursos para financiar los esfuerzos bélicos en cualquier circunstancia.

Todo esto ocurre en el momento en que la Unión Europea dedica sus esfuerzos a la adopción de su duodécimo paquete de sanciones, que prohibirá las exportaciones de diamantes rusos y otros productos valorados en 7.000-8.000 millones de euros. Luchando por lograr el apoyo a esta medida, el Consejo Europeo acabó sobornando a Hungría liberando 10.000 millones de euros de fondos bloqueados sin que se produjera ningún cambio en el comportamiento del país. Parece otra prueba de la eficacia de las sanciones a Rusia, que en casi dos años se ha convertido en el primer caso en el que los países que imponen las medidas restrictivas pierden más dinero que la nación objeto de las mismas.

Muchos observadores rusos insistieron en que las sanciones no tenían ninguna posibilidad de cambiar el rumbo militarista del presidente Putin, y no lo hicieron. Pero lo que parece aún más preocupante es que las naciones occidentales, que siguen imponiendo nuevas sanciones a Rusia casi a diario, han paralizado sus esfuerzos para hacer llegar los suministros militares y financieros a Ucrania. La poderosa Unión Europea aparentemente no entrega 1 millón de proyectiles de 155 mm que había prometido a Kyiv, mientras que Corea del Norte suministró a Rusia 1,5 millones de este material sólo en 2023. El Congreso de Estados Unidos sigue deliberando sobre un paquete de ayuda de 61.000 millones de dólares para Ucrania, al igual que la UE con su programa de asistencia económica de cuatro años valorado en 50.000 millones de euros. Incluso mientras Ucrania convoca una reunión de urgencia con las naciones donantes, el destino de las nuevas entregas de ayuda sigue siendo incierto.

Yo diría que ha llegado el momento de reconsiderar drásticamente las políticas occidentales respecto a Rusia y Ucrania. Occidente debería dejar de buscar formas innovadoras de perder su propio dinero y concentrar toda su atención hacia la ayuda militar y económica a Ucrania. Las dificultades económicas nunca encenderían ninguna desestabilización del régimen de Putin: el año pasado sólo se fortaleció cuando los ricos empresarios rusos retiraron sus capitales de otros países a Rusia y el Kremlin les recompensó con las propiedades confiscadas valoradas en unos 110.000 millones de dólares que antes pertenecían a inversores extranjeros. Lo que puede cambiar el curso de la guerra es el aumento de la potencia de fuego ucraniana que podría llegar con el suministro de los tan esperados jets F-16, nuevos sistemas de defensa antiaérea, misiles de medio alcance y suministros de artillería. Si uno sigue la base de datos de la ayuda a Ucrania, descubriría que los gastos combinados son al menos 3,5 veces menores que las facturas adicionales de energía cubiertas por las naciones europeas en 2022/23. Occidente, en mi opinión, posee recursos suficientes para financiar a Ucrania, y puede suministrarle el blindaje de sus arsenales, que más tarde podrán ser reabastecidos por las industrias militares en desarrollo tanto en Estados Unidos como en Europa.

No revelaría un gran secreto diciendo que a principios de 2024 con una Rusia confiada que aumentó su producción militar el año pasado entre 2 y 5 veces derrotando todas las previsiones de que se quedaría sin misiles o proyectiles, Ucrania se queda al borde del colapso. El país necesita una movilización general que parece extremadamente impopular entre la población; carece del armamento necesario y siente muy bien que el apoyo occidental está disminuyendo.

No tengo intención de hacer previsiones para 2024 ni de amenazar a los políticos occidentales con perspectivas de victoria de Putin. Sólo quiero echar la vista atrás y decir que una de las causas más importantes de la situación actual fue la reacción de doble vía de las potencias occidentales, que dividieron sus esfuerzos entre castigar a los rusos y ayudar a los ucranianos. Los daños colaterales causados por las sanciones pronto se convirtieron en una razón importante para limitar la ayuda directa a Ucrania, ya que el coste global de ambas se hizo demasiado elevado. Hoy, Occidente debería más bien dejar de idear nuevas sanciones y dedicarse exclusivamente a asegurar la defensa de Ucrania; de lo contrario, tanto la guerra como la paz estarán perdidas.