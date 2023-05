"Pon una granada en el chaleco y tira de la anilla", la terrible orden recibida por los soldados rusos en Ucrania

La guerra de Ucrania se encuentra en un momento decisivo. Después del últimatum lanzado por el responsable del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, Rusia aceptó y le prometió que mandaría más munición para poder mantener sus posiciones y evitar que el ejército ucraniano siguiera avanzando y recuperando territorio. Las tropas de Vladimir Putin se encuentran muy diezmadas y no tienen el armamento necesario para poder hacer frente a la contraofensiva ucraniana.

Sin embargo, el ejército local también tiene muchos problemas. El ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, rebajaba ayer en una entrevista en el diario "Bild" las expectativas de la esperada contraofensiva de primavera del ejército de Ucrania, al tiempo que pidió más armas. "No consideren esta contraofensiva la última, porque no sabemos lo que saldrá de ella. Y si con esta contraofensiva tenemos éxito en la liberación de nuestros territorios, entonces al final diréis, sí, ha sido la última, pero si no, entonces eso significa que tenemos que prepararnos para la próxima contraofensiva", declaró.

Con la guerra enquistada y a falta de que una de las dos partes logre reunir las fuerzas y materiales necesarios, Bajmut sigue siendo una posición estratégica. De momento, la presión militar ucraniana obliga a las fuerzas rusas y a un batallón del grupo Wagner a retirarse dos kilómetros. Precisamente el día que Rusia celebraba el día de la victoria, Putin tuvo que ver cómo una de sus brigadas tuvo que abandonar sus posiciones dejando atrás “500 cadáveres”.

En esta situación, el grupo Wagner se plantea hace días la posibilidad de que sus hombres sean capturados. Para evitar que sirvan como moneda de cambio, han enviado una orden a todos los militares desplazados en el frente: Si los soldados ucranianos se acerca, deben poner una granada de mano debajo de su chaleco y hacerla explotar.

Este devastadora orden ha salido a la luz después de que un soldado ucraniano encontrara una nota con las órdenes en el uniforme de un soldado ruso que acababa de inmolarse en el campo de batalla.

La nota fue publicada por el usuario de Twitter @DefMon3, recogida por el diario británico "Daily Star". Un video compartido en el mismo hilo de la red social muestra al soldado ruso dentro de una trinchera, en la que se encuentra solo, y se le ve disparando. Después se da cuenta de que un dron ucraniano le ha descubierto y decide cumplir las órdenes recibidas y se quita la vida activando la granada.

La información de DailyStar no aclara cuándo ni dónde se tomaron las imágenes, solo indica que la nota de instrucciones fue arrancada del uniforme de un soldado ruso muerto, que lo llevaba cosido al chaleco.

La nota de instrucciones recuperada indica cómo deben comportarse los soldados rusos en el caso de que puedan ser capturados. Y dice: “¿Eres un prisionero?

“Cuando el enemigo se acerca, saca una granada y quítale el pasador". Después, añade, “Pon la granada debajo de tu chaleco o apriétala con la barbilla". “No permitiremos que los ukronazistas nos utilicen para un intercambio".

La noticia de los rusos militares inmolándose llega días después de que se conociera que cientos de posibles reclutas iban a someterse a una cirugía de reasignación de género para evitar ser reclutados y enviados al frente por Vladimir Putin. Esto obligó a las autoridades rusas a cambiar las normas para las reasignaciones de género.