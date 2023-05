Ucrania rebaja las expectativas de la esperada contraofensiva de las fuerzas armadas de Ucrania

El ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleba, rebajó en una entrevista que publica hoy el diario "Bild" las expectativas de la esperada contraofensiva de primavera del ejército de Ucrania, al tiempo que pidió más armas. "No consideren esta contraofensiva la última, porque no sabemos lo que saldrá de ella. Y si con esta contraofensiva tenemos éxito en la liberación de nuestros territorios, entonces al final diréis, sí, ha sido la última, pero si no, entonces eso significa que tenemos que prepararnos para la próxima contraofensiva", declaró.

Kuleba subrayó que Ucrania necesita mucho más armamento para su lucha contra las fuerzas de ocupación rusas. "Desde el punto de vista táctico, se trata naturalmente de armas, porque para ganar la guerra se necesitan armas, armas y más armas. Alemania tiene muchas, y mucho depende de Alemania", con Rheinmetall "como una especie de titán de la industria armamentística en Europa y probablemente en el mundo".

"Necesitamos munición de artillería, sobre todo para largas distancias. Necesitamos vehículos blindados, necesitamos sistemas de defensa antiaérea, todo eso está disponible en Alemania y Alemania ha suministrado. Y Alemania puede suministrar todavía más", afirmó. Ucrania también necesita aviones de combate y en este caso, al no ser los F-16 una tecnología alemana, lo que espera Kiev de Alemania es "que desempeñe un papel activo en la construcción de una coalición de países".

A diferencia de lo que ocurre con los tanques Leopard, en este caso la decisión no corresponde a Alemania, sino a Estados Unidos. Señaló que si Alemania puede enviar cazas MiG, "eso sería útil, pero no resuelve el problema", porque de lo que se trata no es de la cantidad, sino de la calidad de los aviones, y en este sentido, "el F-16 es el mejor" que hay en el mercado.

Kuleba dijo no subestimar el potencial de Rusia, "pero los últimos 14 meses de guerra han demostrado que los ucranianos pueden ganar", afirmó, pero, según el ministro, no se trata tanto del número de soldados, como del equipamiento y de las armas. "Y por eso la industria armamentística es tan importante. No sólo para ayudar a Ucrania a ganar esta guerra y proteger a Europa, sino también para reponer las propias reservas", afirmó. La "máxima prioridad", según Kuleba, es que Alemania y otros países produzcan más municiones y armas.

La próxima víctima de Rusia

El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Oleksii Danilov, ha advertido este martes de que si Rusia finalmente se hace con el control del país, a continuación fijará su objetivo en Kazajistán. "Puedo decir con seguridad que si (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin tiene éxito en el territorio de nuestro país, entonces Kazajistán será el próximo. Además, no se detendrá ante Armenia u otros países", ha manifestado Danilov. Así, el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa ucraniano ha reconocido desconocer cuáles son los motivos que han llevado al presidente kazajo, Kasim Yomart Tokayev, y otros líderes de la región a participar en los actos por el Día de la Victoria en Moscú.

"No sé lo que los impulsó a ir. Veamos cómo se desarrollan los acontecimientos", ha señalado Danilov, lamentando así la presencia de Tokayev y sus homólogos de Kirguistán, Turkmenistán y Tayikistán, entre otros. A este respecto se ha manifestado previamente el Ministerio de Exteriores ucraniano, que ha tildado de "inmoral y hostil" la presencia de estos líderes regionales junto a Putin en la Plaza Roja de Moscú durante el desfile militar.

La cartera diplomática ucraniana ha lamentado que estas naciones, que colaboraron para la victoria aliada durante la Segunda Guerra Mundial, estén siendo ahora "utilizados por el Kremlin" para una celebración que nada tiene que ver con la hazaña de los vencedores del nazismo". Rusia ha celebrado este martes el conocido como Día de la Victoria, fecha en que se conmemora la victoria aliada sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Putin ha estado acompañado en la tribuna de autoridades por algunos de sus principales aliados. Entre ellos se encontraban los presidentes de Bielorrusia, Alexander Lukashenko; el de Tayikistán, Emomali Rajmon; el de Kirguistán, Sadir Japarov; el de Kirguistán, Shavkat Mirziyoyev; el de Turkmenistán, Serdar Berdimujamedov; y el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, así como el mencionado Tokayev.