¿Por qué la reconquista de Crimea es clave en la contraofensiva ucraniana?

La liberación de la península ocupada de Crimea sigue siendo un punto clave para la “paz justa”, reiteran funcionarios y políticos ucranianos de cara a la contraofensiva que prepara el Ejército. El jefe de la inteligencia militar, Andriy Cherniak, indicó este martes que Rusia inició la guerra contra Ucrania con la ocupación de Crimea en 2014, convirtiendo la península en una poderosa base militar. “La liberación de Crimea debería poner fin a la guerra ruso-ucraniana”, subrayó el funcionario.

Según el espía, Ucrania no pierde de vista Crimea como demuestra sus últimos movimientos sobre el terreno. La península sigue siendo vulnerable a los ataques ucranianos que ponen de relieve la precariedad del puente de Kerch. El puente resultó significativamente dañado en octubre pasado mientras el reciente y exitoso ataque con aviones no tripulados contra la base militar en Sebastopol subrayó que las defensas aéreas rusas no pueden garantizar su protección total.

En varios incidentes en los últimos meses, los aeródromos, centros logísticos y depósitos de petróleo en Crimea han sido atacados, aunque Ucrania nunca se ha atribuido directamente la responsabilidad.

La península, que fue anexada por la fuerza en 2014, ha visto desde entonces un desembarco de militares rusos que utilizan el enclave como base logística para abastecer a sus tropas en la línea del frente en Ucrania, así como base para sus barcos y submarinos que han atacado ciudades ucranianas e infraestructuras con misiles.

Crimea también es donde se encuentran recluidos cientos de prisioneros ucranianos de los territorios ocupados. Según las ONG de derechos humanos y la representante del presidente de Ucrania en Crimea, más de 150 presos políticos han sido arrestados desde el comienzo de la invasión. Los tártaros de Crimea, su minoría musulmana, han sido un objetivo especial, incluso por parte de los reclutadores del ejército ruso.

“Sin duda, el enemigo debe ser aislado de Crimea, para asegurarse de que Rusia no pueda usar la península temporalmente ocupada con fines militares y, al final, decida hacer el llamado gesto de buena voluntad”, subrayó Cherniak.

Las afirmaciones de Cherniak se hacen eco de declaraciones anteriores de los líderes ucranianos. El mes pasado, Volodimir Zelenski se reunió con soldados musulmanes ucranianos y reiteró su promesa de recuperar el control de Crimea, la patria histórica de los tártaros, una minoría étnica musulmana. “La liberación de Crimea no tiene alternativa”, dijo.

“Un gesto de buena voluntad” es como Rusia denominó su decisión de retirarse del norte parcialmente ocupado de Ucrania después de que se demostró que sus fuerzas estaban demasiado reducidas para resistir la presión de Ucrania.

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, sugirió este martes que el Kremlin ya busca explicaciones para justificar ante su opinión pública otro revés militar. “Es posible que haya un "gesto de buena voluntad" bajo la apariencia de algún cataclismo”, sugirió el ministro en una entrevista.

Mientras tanto, los informes de la península ocupada indican que Rusia se está tomando muy en serio la amenaza de que las tropas ucranianas ataquen la región. Se han visto fortificaciones, incluidas trincheras y dientes de dragón, obstáculos antitanque, en varios lugares de Crimea, especialmente en el norte, donde está conectada con Ucrania continental por varios pasajes relativamente estrechos.

El líder de Crimea designado por Moscú, Sergei Aksyonov, dijo a los periodistas en abril que las fuerzas rusas en la península habían construido “defensas modernas y profundas” y tenían tropas y equipos “más que suficientes” para repeler la esperada contraofensiva ucraniana.

Además de ser una importante base militar, Crimea se ha convertido en un importante centro de exportación de grano ucraniano robado, según varias investigaciones de los medios internacionales. La península, que no produce grandes cantidades de cereales debido a su clima mayoritariamente árido, de repente vio dispararse las cantidades de grano exportado. Reuters informó el otoño pasado que las exportaciones de cereales de Rusia a Siria desde Crimea aumentaron 17 veces. Según la Escuela de Economía de Kyiv, las exportaciones peninsulares se multiplicaron un 50% el pasado verano.

Varias imágenes y relatos de testigos mostraron que camiones con grano llegaban a Crimea desde las regiones parcialmente ocupadas de Jersón y Zaporiyia, donde los rusos capturaron y saquearon grandes almacenes con la cosecha anterior.

Bloqueo de los cereales

Al mismo tiempo, Rusia ha estado bloqueando la prórroga del “acuerdo de cereales” respaldado por la ONU, que permitió a Ucrania exportar casi 30 millones de toneladas de cereales desde tres de sus puertos del Mar Negro en la región de Odesa a Europa, Asia y África.

“Rusia está saboteando abiertamente el acuerdo de granos mientras que la ONU, Turquía y Ucrania están haciendo todo lo posible para renovar completamente el acuerdo de granos”, informó Sergiy Bratchuk, portavoz de las autoridades regionales de Odesa, el martes.

Afirmó que la cola de barcos que buscaban exportar granos ucranianos no se movía debido a las acciones deliberadas de los inspectores de Rusia en el centro de coordinación internacional en Estambul.

Ucrania ha estado buscando incluir más de sus puertos, actualmente bloqueados por Rusia, en el acuerdo, mientras que Rusia amenaza con no renovar el acuerdo después del 18 de mayo si no se levantan algunas sanciones contra entidades vinculadas a su agricultura. Las exportaciones agrícolas de Rusia actualmente no están bloqueadas.

Según una fuente del gobierno de Ucrania, citada por Reuters, se espera que este miércoles se lleve a cabo una nueva ronda de negociaciones.

Si el acuerdo de cereales permanece efectivamente bloqueado y sus exportaciones a través de la frontera de la UE siguen siendo complicadas, Ucrania corre el riesgo de no poder exportar alrededor de 12 millones de toneladas de su cosecha anterior a tiempo, advierten los expertos agrarios, lo que supondría una carga adicional para la economía del país y perjudicaría a los consumidores en el extranjero.