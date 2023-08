Evacuados los inmigrantes del «barco prisión» en el Reino Unido por un brote de legionella

Crece la polémica en el Reino Unido en torno al «Bibby Stockholm», el gran buque contratado por el Gobierno británico para albergar a los solicitantes de asilo llegados por rutas irregulares. Tan sólo cuatro días después de que los inmigrantes llegaran a la barcaza en el puerto de Dorset han tenido que ser evacuados tras el hallazgo de la bacteria de la legionella en el agua.

Los migrantes han sido trasladados fuera de la estructura como medida de precaución y, de momento, no se ha registrado ningún caso de enfermedad entre los ocupantes, según ha confirmado un portavoz de Interior a Sky News. El Ejecutivo ordenó una prueba de rutina al suministro de agua el pasado 25 de julio pero los resultados no llegaron hasta el pasado día 7 de agosto, cuando los migrantes habían comenzado a ser embarcados. Ahora, «las muestras medioambientales del sistema de agua de la barcaza “Bibby Stockholm” han exhibido niveles de la bacteria de legionella que requieren de investigaciones adicionales», según el portavoz de Interior.

De acuerdo con estos resultados iniciales, no obstante, el Ministerio del Interior, en colaboración con la Agencia de Seguridad Sanitaria del país, la UKHSA han decidido emprender este procedimiento bajo supervisión del ministro para la Inmigración, Robert Jenrick.

Las ONGs, que llevan tiempo denunciando las condiciones de hacinamiento e insalubridad en esta instalación, e incluso diputados del Partido Conservador, como el tory Richard Drax, aseguran que se trata de «una prisión flotante». Pero el Ejecutivo lo describe como «alojamiento básico y funcional», asegura que será más barato que los hoteles que se utilizan ahora para albergar a los alrededor de 51.000 solicitantes de asilo con un coste al contribuyente de alrededor de 6 millones de libras por día y, ante todo, espera que sirva como medida disuasoria para los que planean cruzar el Canal de la Mancha.

En lo que va de año, alrededor de 15.000 personas han utilizado esta vía para llegar a la costa británica. Supone un 15% menos que el año pasado, pero siguen siendo cifras cargadas de simbolismo político, sobre todo cuando queda un año para las generales, ya que el Ejecutivo prometió que el Brexit permitiría recuperar «el control de la fronteras».

Las ONGs denuncian que el Gobierno está ofreciendo un «trato inhumano» a los inmigrantes, ya que, el solo hecho de estar en el mar será traumático para muchos afectados porque la mayoría no saben nadar y el viaje en patera resultó ya una experiencia sumamente dramática. «Casi todos los cientos de personas traumatizadas que he tratado han soportado horribles viajes a través del mar para llegar a un lugar seguro, ya sea el Canal de la Mancha, el Egeo o el Mediterráneo. Las embarcaciones no están en condiciones de navegar, las personas a bordo generalmente no pueden nadar o no hay suficientes chalecos salvavidas. Pueden haber visto ahogarse a compañeros de viaje. Pero ahora, la propuesta despiadada e inviable de Rishi Sunak hará que los refugiados, incluidos los sobrevivientes de la tortura, sean hacinados en centros de detención flotantes», denuncia Ann Salter, de la organización Freedom from Torture. Con todo, el 42% de los británicos consideran que la medida es aceptable y solo el 27% se muestra en contra.