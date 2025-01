Un experto tras conocer la salida de EEUU de la Organización Mundial de la Salud: "Podría estar sembrando las semillas de la próxima pandemia"

Estados Unidos ha abandonado la Organización Mundial de la Salud. Donald Trump estrenó su segundo mandato como presidente de Estados Unidos firmando una serie de órdenes ejecutivas en materia de inmigración, economía e incluso política exterior, con las que busca romper de forma abrupta con la administración anterior.

"Esa sí que es una gran decisión", se le pudo escuchar decir a Trump antes de proceder a su firma, ya desde el Despacho Oval. El mandatario estadounidense argumentó que la retirada de la OMS se había visto motivada por su "mal manejo de la pandemia de COVID-19", la "falta de adopción de reformas urgentes", y los "pagos injustamente onerosos", entre otros aspectos.

"Ellos (China) estaban pagando 39 millones (de dólares). Nosotros pagábamos 500 millones. Me parecía un poco injusto", agregó. No es la primera vez que el republicano toma una decisión de este calibre. Ya en 2020 firmó el abandono de la OMS, esgrimiendo razones similares. No obstante, como apunta EFE esta medida nunca se llegó a materializar por la llegada del demócrata Joe Biden al poder en enero de 2021.

¿Entrará en vigor la orden?

Los expertos ya han advertido que esta retirada, en la práctica, podría poner en riesgo la labor humanitaria fundamental que la organización lleva a cabo, así como la lucha mundial contra las enfermedades infecciosas. El profesor de derecho de salud pública, Lawrence Gostin, ha advertido a través de su perfil de 'X': "Además de retirarse de la OMS, es probable que Trump recorte la financiación mundial de la salud, es decir, la destinada al VIH, la salud sexual, la erradicación de la polio y las emergencias sanitarias. Trump podría estar sembrando las semillas de la próxima pandemia".

Gostin también ha recordado que Trump "no puede actuar unilateralmente". La retirada inmediata de la financiación para la agencia de la ONU debería contar con la aprobación del Congreso, que tendría que haber avisado "con un año de antelación", además, como apunta Associated Press, Estados Unidos debería de asumir sus obligaciones de financiación del año fiscal vigente.

En respuesta, la Organización Mundial de la Salud ha publicado un comunicado en sus redes sociales, en el que asegura lamentar la decisión, y destacan que su papel se basa en la "protección de la salud y la seguridad de los habitantes del mundo, incluidos los estadounidenses". "Esperamos que Estados Unidos reconsidere su postura y esperamos entablar un diálogo constructivo para mantener la asociación entre Estados Unidos y la OMS, en beneficio de la salud y el bienestar de millones de personas en todo el mundo", concluyen. Washington se mantiene como el mayor patrocinador de la OMS, aportando el 18% de financiación total.