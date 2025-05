¿Ficción o profecía? El manga que anticipó el desastre de 2011 advierte de un nuevo tsunami: esta es la fecha

A lo largo de su historia, Japón ha tenido que enfrentarse a numerosos desastres naturales debido a su ubicación geográfica. El archipiélago se sitúa en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por su intensa actividad sísmica y volcánica, lo que lo convierte en un territorio especialmente vulnerable a terremotos y tsunamis.

Uno de los episodios más devastadores tuvo lugar en marzo de 2011, cuando un terremoto de magnitud 9,0 sacudió la costa noreste del país. Este sismo, uno de los más potentes jamás registrados, fue seguido por un tsunami con olas de hasta 10 metros que arrasaron amplias zonas del territorio japonés, dejando tras de sí una estela de destrucción y la pérdida de miles de vidas.

La amenaza constante de los desastres naturales continúa marcando la vida en Japón y ha dejado una huella profunda en su cultura, incluyendo expresiones artísticas como el manga, o cómic japonés. En 1999, el autor Ryo Tatsuki publicó la obra 'The Future I Saw', un manga que se ha vuelto objeto de atención por su supuesta capacidad de anticipar tragedias naturales.

En uno de sus capítulos, el cómic predice un gran terremoto y tsunami que destruirían Japón en julio de 2025, es decir, en apenas unas semanas. Esta inquietante coincidencia, y su posterior difusión en redes sociales, ha alimentado el temor entre ciertos sectores de la población, hasta el punto de ser vinculado por algunos expertos a un notable descenso en las reservas turísticas para visitar el país en esas fechas.

¿Los turistas tienen miedo?

La alerta no es nueva. Según informa la CNN, el mismo manga ya contenía una advertencia sobre un desastre en 2011 que terminó coincidiendo con el gran terremoto y tsunami que afectaron al norte del país ese mismo año. Posteriormente, en 2021, se publicó una versión extendida de la obra, en la que se menciona explícitamente que el próximo gran desastre ocurrirá en julio de 2025, sin ningún tipo de base científica.

Esta presunta predicción parece haber tenido un efecto tangible en el comportamiento de los viajeros. Así lo revela un análisis realizado por Bloomberg Intelligence, citado por medios estadounidenses, que muestra una disminución en las reservas de vuelos hacia Japón desde varios países asiáticos. Desde abril, las cifras han empezado a caer en mercados como Taiwán y Corea del Sur, mientras que en lugares como Hong Kong, las llegadas semanales previstas para finales de junio y principios de julio han caído hasta en un 80 %.

El analista de aviación y defensa de Bloomberg Intelligence, Eric Zhu, confirmó el impacto negativo de estas especulaciones en el sector turístico, afirmando que "los rumores sobre el terremoto están teniendo definitivamente un efecto adverso en el turismo en Japón y desacelerarán temporalmente su auge". En este sentido, Frankie Chow, director de la agencia de viajes de Hong King CLS Holiday tamibén declaró a AFP: "La predicción del terremoto ha provocado un gran cambio en las preferencias de nuestros clientes".

Las autoridades niponas han tratado de calmar los ánimos, incidiendo en que, con el conocimiento científico actual, resulta prácticamente imposible predecir con exactitud un terremoto. En abril, el gobernador de una de las regiones más propensas a este tipo de tragedias en el país recordó que "es un problema grave que la difusión de rumores sin fundamento científico en redes sociales afecta al turismo". No obstante, quien también ha querido zanjar el tema ha sido el propio autor del manga. Durante una entrevista con el Mainichi Shimnun, Tatuski pidió a los lectores que no tomaran sus predicciones al pie de la letra, incidiendo en la importancia de "no dejarse influenciar innecesariamente" y escuchar a los expertos.