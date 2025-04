¿El final de la carrera política de Marine Le Pen?

¿Por qué ha sido condenada Le Pen?

La líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, ha sido condenada a cuatro años de prisión (dos de obligado cumplimiento con tobillera electrónica), cinco de inhabilitación para ocupar cargo público y pagar 100.000 euros por malversación. A ella y otros ocho eurodiputados de Reagrupamiento Nacional (antiguo Frente Nacional) se les acusa de haber utilizado fraudulentamente 4,1 millones de euros en beneficio del partido en vez de para pagar a asistentes parlamentarios.

¿Qué supone su inhabilitación política?

La sentencia obliga a aplicar la inhabilitación inmediatamente a pesar de que Le Pen, como ha anunciado, presente un recurso a su condena ante instancias judiciales superiores. La condena de cinco años la impediría ser candidata por cuarta vez al Elíseo en las elecciones presidenciales de primavera de 2027.

¿Renuncia a su candidatura presidencial de 2027?

No, Marine Le Pen insiste en sus planes de ser la candidata al Elíseo en las elecciones de 2027, cuando Emmauel Macron ya no puede presentarse a un tercer mando. La líder ultra acusa al sistema político y judicial francés de haber organizado un complot para impedir que no gane las elecciones quien es actualmente la aspirante favorita entre los franceses. Le Pen lo denomina una “bomba nuclear contra la democracia” y ha convocado a sus seguidores a marchar el domingo contra su “persecución política”.

¿Cómo han reaccionado el resto de partidos franceses?

Entre la incredulidad y el rechazo. Lo cierto es que, aunque esperada, la sentencia ha provocado un terremoto político en Francia. El primer ministro, el centrista François Bayrou, que mantiene una cordial relación personal con Le Pen, apoya a la Justicia, pero pone en duda la idoneidad del instrumento legal utilizado para inhabilitarla. Cabe recordar que el propio Bayorou tuvo que dimitir como ministro de Justicia poco después de ser nombrado por Macron al llegar al Elíso por un escándalo similar. Años después, el líder centrista fue absuelto, pero ocho de sus eurodiputados fueron condenaos por empleos ficticios con fondos europeos.

¿Quién es Jordan Bardella?

A sus 29 años, Bardella es el líder de Reagrupamiento Nacional y delfín político de Le Pen. Ajeno al viejo Frente Nacional y a sus mensajes racistas y antisemitas. Representa la imagen moderna y desdiabolizada de una ultraderecha francesas con aspiraciones de llegar al poder. Con Bardella como candidato, RN ganó la primera vuelta de las legislativas de hace un año y se convirtió en el primer partido de Francia, con once millones de papeletas.