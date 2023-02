Finlandia, lista para ingresar en la OTAN sin Suecia

Finlandia está lista para unirse a la OTAN sin Suecia en caso de que Turquía o Hungría solo ratifiquen la solicitud de adehsión de Helsinki, según informa el diario finlandés «Iltalehti». El periódico hace referencia a fuentes de la política exterior e interior de Finlandia. Según las mismas, el asunto ha sido discutido entre los principales líderes políticos del país nórdico durante la semana pasada y se ha comunicado la decisión al Gobierno sueco.

«Tenemos que admitir los hechos: somos vecinos fronterizos de Rusia. La situación geopolítica de Suecia es completamente diferente a la nuestra», reconoce una fuente al periódico.

Según «Iltalehti», Finlandia podría haber llegado a un acuerdo con Turquía antes de Navidad porque «Turquía no tiene ningún problema con el ingreso de Finlandia en la OTAN», sino con Suecia, a la que acusa de no hacer lo suficiente para combatir a los grupos terroristas kurdos, en especial el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), una organización considerada terrorista por EE UU y la UE.

Las fuentes afirman que solo la Alianza de Izquierdas, un socio de la coalición pentapartita que dirige la socialdemócrata Sanna Marin, se opone a la entrada de Finlandia en la OTAN sin Suecia.

Pero en algunos lugares, el descontento se cuece a fuego lento. El lunes por la tarde, se organizó una manifestación en la localidad de Oulu, donde los participantes ondearon banderas del PKK y se enarboló un muñeco que representaba a Erdogan, informa «Iltalehti». Los manifestantes exigieron la liberación del fundador del PKK, Abdullah Öcalan, encarcelado desde 1999.

Estas informaciones contrastan con las declaraciones de la primera ministra finlandesa el pasado jueves en su viaje a Estocolmo, cuando insistió en una rueda de prensa conjunta con su homólogo sueco, el conservador Ulf Krsitersson, en que ambos países nórdicos deben recorrer juntos el camino a la OTAN. «Creo que es importante que enviemos un mensaje común hoy. Finlandia y Suecia presentaron su solicitud juntos y es del interés de todos que nos unamos a la OTAN juntos», aseguraba Marin.

La líder socialdemócrata finlandesa trató de despejar así las dudas creadas por su ministros de Asuntos Exteriores una semana antes, cuando sugirió que Finlandia debía barajar la opción de ingresar en solitario en la Alianza Atlántica para no verse salpicada por la disputa diplomática entre Suecia y Turquía por la quema de un Corán frente a la Embajada turca en Estocolmo el 21 de enero.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aseguró días después que no daría luz verde al ingreso sueco. «Mientras Suecia permita que mi libro sagrado, el Corán, sea quemado y hecho pedazos, no le diremos que sí a su entrada en la OTAN. Nuestra visión de Finlandia es positiva, pero no de Suecia», aseguró en un claro intento de dividir el frente común entre Helsinki y Estocolmo.

«No me gusta que Suecia sea retratada como un niño problemático en el salón de clases» porque «Suecia cumple todos los requisitos de lo que se requiere para convertirse en miembro de la OTAN», respondió Marin a las invectivas del líder turco. «A la OTAN le interesa que Suecia y Finlandia se unan porque compartimos la misma situación de seguridad aquí en el norte», añadía.

A su lado, Kristersson agradeció que «Finlandia quiera ir de la mano de Suecia» en el proceso de adhesión a la Alianza Atlántica.

Lo cierto es que la opinión pública finlandesa parece cada día más convencida de que debe alcanzar sus aspiraciones para ingresar en la organización militar transatlántica en solitario. Según una encuesta del Instituto de Investigación Económica (Taloustuikma), el 53% de los encuestados se declara a favor de hacerlo sin Suecia, mientras que un 28% está en contra y un 19% se mantiene indeciso.

Este resultado «es un claro mensaje político de los ciudadanos a los responsables de la toma de decisiones de que el asunto de la OTAN debe avanzar. Tampoco hay vuelta atrás», explico y Yle Juho Rahkonen, director de investigación de Taloustuikma.