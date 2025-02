Friedrich Merz, la última oportunidad para el eterno enemigo de Angela Merkel

Aunque la fachada de la Casa Konrad Adenauer, la sede en Berlín del Partido Cristianodemócrata (CDU), se ve más moderna y ahora luce tonos azulados, en lugar del naranja de la época de Merkel, en su interior la situación sigue siendo muy conservadora. Muy pocas personas se dirigen a Friedrich Merz, el jefe del partido y candidato a canciller, de manera informal y nadie se atreve a tutearle. Un estándar que el líder conservador exige para sí mismo, para sus colegas y, por supuesto, para los ciudadanos. Como prueba, el “Bürgergeld”, una especie de ayuda ciudadana. Merz quiere abolirlo tras las elecciones, como viene reivindicando durante toda la campaña. El tenor del partido es que no se debe recompensar el no hacer nada y cualquiera que esté en condiciones de trabajar, deberá hacerlo. Quien conoce a Merz sabe que debe estar preparado para verdades incómodas y los electores dan buena cuenta de ello. Su mantra es que, debido a la crisis económica, hay que trabajar más, no al contrario y Merz, tal como reclama a sus empleados y a sí mismo, espera disciplina. Desde que preside el grupo parlamentario en el Bundestag, las sesiones a veces terminan antes de lo previsto y los debates interminables que se sucedieron bajo el liderazgo de Ralph Brinkhaus, el predecesor de Merz, pasaron a la historia. Ahora Merz aclara los puntos polémicos de antemano.

Si Merz llegase a la cancillería, algunos en el partido se preguntan cómo será recibido este estilo de liderazgo en el futuro ejecutivo porque, a pesar de llevar décadas en política, Merz no tiene experiencia en dirigir ningún gabinete. Miembro de la Junge Union -las juventudes conservadoras-, del Parlamento Europeo, del Bundestag y más tarde incluso presidente del grupo parlamentario en el Parlamento alemán. Su perfil personal también es típico de la CDU: abogado, católico, casado, tres hijos. Pero a mediados de sus cuarenta, la carrera de Merz sufrió un revés cuando asumió el liderazgo del partido una mujer que, a primera vista, no parecía encajar en absoluto con esa idiosincrasia. Angela Merkel: mujer, alemana del este, sin hijos. Como resultado, se retiró de la escena política y se dedicó al mundo empresarial.

Cuando Merz se clasificó a sí mismo en una entrevista como de clase media-alta fue recibido con muchas críticas pero él, como siempre, se mantuvo distante, un atributo que a menudo se le atribuye. Solo cuando Merkel anunció su dimisión, Merz regresó al escenario político. Ya tenía más de sesenta años pero no obstante y en su tercer intento, se convirtió en presidente del partido. El hecho, más que probable, de que ahora pueda seguir el ejemplo de Merkel y llegar a canciller debería ser un motivo de satisfacción, pero rara vez invoca públicamente a la excanciller. Es más, bajo su mando, la CDU incluso dio un paso atrás y regresó a la era anterior a Merkel. Acentuando el perfil conservador del partido, Merz ha puesto el foco en la política económica liberal y ha anunciado un enfoque más duro en materia migratoria.

También la CDU de Merz es mucho más masculina, al menos en apariencia: Carsten Linnemann, Thorsten Frei y Jens Spahn son los otros rostros del partido. Las mujeres de la Unión están seguras que Merz no les pondrá ningún obstáculo aunque rara vez se le oye decir que garantizará el acceso a esas mujeres. Cuando se le preguntó si conformaría su gabinete de manera igualitaria, Merz respondió sin titubeos que "no necesariamente". Lo que más le preocupa es "tener unos conocimientos técnicos realmente buenos". Será interesante ver, por tanto, cuántas mujeres de su partido considera Merz lo suficientemente competentes como para asumir un puesto ministerial. Angela Merkel, que ya ha demostrado que puede ser canciller, se ha negado a hacer campaña por Merz y sin embargo, en la presentación hace unas semanas de su libro admitió: para ser canciller se necesita una voluntad incondicional de poder y “Friedrich Merz la tiene”.