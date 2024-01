Gabriel Attal, el jefe de Gobierno más joven de Francia y el primero abiertamente gay

A sus 34 años, Gabriel Attal (Clamart, 1989) parece estar empeñado en seguir los pasos de su mentor político, Macron, que le ha nombrado este martes nuevo primer ministro de Francia en sustitución de la tecnócrata Élisabeth Borne, desgastada tras 20 meses bregando con una Asamblea Nacional donde por primera vez el macronismo ya no cuenta con mayoría absoluta.

Attal (Gabriel Attal (Clamart, que desde la última remodelación de Gobierno acometida el pasado julio era el ministro de Educación Nacional, se convierte en el primer ministro más joven de Francia, en el primero abiertamente gay y en un claro candidato para suceder a Macron tras las elecciones presidenciales de 2027. Pero para eso faltan más de tres año, demasiado en líquida política actual, y siempre puede correr el riesgo de correr la misma suerte que sus tres antecesores y convertirse en el fusible del presidente Macron si las cosas salen mal dadas.

Y es que al nuevo inquilino del Palacio de Matignon, residencia del primer ministro francés, no le esperan ni cien días de respiro. La oposición de izquierdas ya ha amenazado con una moción de censura a menos que Attal se someta a la confianza de la Asamblea Nacional, algo a lo que no obliga la Constitución francesa, pero que los primeros ministros suelen hacer para granjearse el apoyo de la Cámara. Más si cabe en una Cámara Baja donde el macronismo ya no es mayoría y debe pactar con los pequeños partidos del centro y la derecha moderada para sacar adelante su agenda legislativa.

Ministro más popular del Gobierno saliente, Attal no ha recibido, sin embargo, los parabienes de dos pesos pesados del Gabinete, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, y el del Interior. Gerald Darmanin. Provenientes ambos de las filas de Los Republicanos, el antiguo partido fundado por el expreidente Nicolas Sarkozy (2007-2012), ven en Attal un peligroso rival frente a sus aspiraciones al Elíseo en 2027, cuando Macron por mandato constitucional ya no puede competir por un tercer mandato consecutivo.

El primer reto del flamante jefe de Gobierno serán dar la vuelta a los sondeos de las elecciones europeas del 9 de junio, en las que según los sondeos el partido de Marine Le Pen, el ultraderechista Reagrupamiento Nacional (RN) es favorito con el 31% de los votos frente al 21% del macronismo. Attal se enfrentaría con otra estrella en ascenso de la política francesa, el aún más joven Jordan Bardella, de sólo 28 años, que ahora es líder del partido de extrema derecha, mientras Le Pen se concentra en hacer oposición en el Parlamento.

Durante su breve mandato como ministro de Educación Nacional, Attal supervisó una campaña contra el acoso escolar y la prohibición de las "abayas" (una prenda holgada que usan algunas mujeres musulmanas) en las escuelas públicas francesas. Anteriormente, se desempeñó como portavoz del gobierno de 2020 a 2022 demostrando sus dote de buen comunicador y su carisma.

Según una encuesta reciente, Attal era una de las principales opciones entre el público francés para reemplazar a Borne como primer ministro, y el 36% de los encuestados coincidió en que sería "un buen primer ministro". En comparación, el índice de aprobación de Macron se situaba en el 27% en enero de 2024.

Nacido de un padre abogado y productor de cine y de una madre empleada de una sociedad de producción,1​ se crio en París. Estudió en la prestigiosa École Alsacienne y posteriormente en Sciences Po, donde milita en el Partido socialista (PS), que abandonó en 2016 para sumarse al movimiento de Macron. También cursó una licenciatura de Derecho en la Universidad de Panthéon-Assas.3​

Su vocación política nació en la primavera de 2002, cuando apenas tenía 13 años, y acompañó a sus padres a una manifestación en París contra el líder del Frente Nacional (FN), Jean Marie Le Pen, quien contra todo pronóstico había desbancado al candidato socialista al Elíseo, Lionel Jospin, y se midió en segunda vuelta contra el entonces presidente, el neogaullista Jacques Chirac, que finalmente fue reelegido con el 82% de los votos. Más de dos décadas después, los franceses han perdido el miedo a la ultraderecha y han llevado a las puertas de la presidencia de la república en dos ocasiones a la hija del viejo líder ultra, Marine Le Pen. ¿Cambiará las tornas con Gabriel Attal en 2027?