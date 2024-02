El gasto militar de la OTAN: ¿qué países de la Alianza invierten más en Defensa?

La última amenaza del expresidente Donald Trump contra los aliados de la OTAN ha vuelto a situar a la organización transatlántica en la incertidumbre, mientras los líderes consideran cómo van a gestionar otra polémica campaña electoral en EE UU.

Durante un mitin de campaña en Carolina del Sur el pasado sábado, el magnate neoyorquino, quien durante su primer mandato criticó a la Alianza por no cumplir con los objetivos de gasto marcados, habló a los asistentes sobre una conversación pasada con un líder anónimo de un "gran país" dentro del bloque.

Trump preguntó si Washington cumpliría con sus obligaciones de Defensa colectiva del Artículo 5 de la OTAN en caso de un ataque exterior, incluso si los aliados no cumplieran con los objetivos de gasto acordados. "Le dije: '¿No pagaron?, ¿tienen deudas?'... 'No, no les protegería, de hecho los alentaría a hacer lo que quisieran. Tienen que pagar'", comentó.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien durante la presidencia de Trump trató de mitigar las críticas de la Casa Blanca atribuyendo al presidente el aumento del gasto militar aliado, advirtió que los comentarios "ponen a los soldados estadounidenses y europeos en mayor riesgo".

Por su parte, el actual mandatario Joe Biden calificó las últimas críticas de Trump a la alianza como "espantosas y peligrosas". Sin embargo, a pesar de toda la indignación, el controvertido expresidente tiene algunos motivos de crítica. La mayoría de los países de la OTAN todavía no logran gastar el 2% del PIB en sus ejércitos, a pesar de haber acordado el objetivo en la cumbre de Gales de 2014.

Los que hasta ahora han alcanzado y superado el objetivo son Polonia (3,9%), Estados Unidos (3,49%), Grecia (3,01%), Estonia (2,73%), Lituania (2,54%), Finlandia (2,45%), Rumania (2,44%). por ciento), Hungría (2,43%), Letonia (2,27%), Reino Unido (%) y Eslovaquia (2,03%).

En julio de 2023, los países que seguían por debajo del objetivo eran Francia (1,9%), Montenegro (1,87%), Macedonia del Norte (1,87%), Bulgaria (1,84%), Croacia (1,79%), Albania (1,76%) y Países Bajos. (1,7%), Noruega (1,67%), Dinamarca (1,65%), Alemania (1,57%), República Checa (1,5%), Portugal (1,48%), Italia (1,46 por ciento), Canadá (1,38%), Eslovenia (1,35%), Turquía (1,31%), España (1,26%) y Bélgica (1,26%).

Luxemburgo es el país que gasta menos, con un 0,72% del PIB, aunque, dado su tamaño excepcionalmente pequeño, tiene su propio objetivo de gastar el 2% del ingreso nacional bruto en su Ejército. Islandia no tiene su propio Ejército, por lo que no está incluida en las cifras.

Los países de la OTAN parecen estar avanzando en la dirección correcta, a pesar de la continua lucha por alcanzar el 2%. El gasto militar ha aumentado significativamente en los últimos años, y la invasión rusa de Ucrania está provocando nuevas inversiones en la base industrial militar del bloque y un endurecimiento de su postura en las fronteras rusas.

El año pasado, las naciones de la OTAN también lograron el objetivo colectivo de dedicar el 20% de todo el gasto anual de Defensa a nuevos equipos importantes y a la investigación y el desarrollo relacionados.