Giorgia Meloni sale en defensa de Musk: "¿El problema es que es rico e influyente?"

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, defendió este jueves al magnate estadounidense Elon Musk y rechazó las acusaciones de injerencia en la política europea, asegurando que no es "un peligro para la democracia", durante su rueda de prensa anual, en la que la preguntaron insistentemente sobre su relación con el dueño de Tesla.

Meloni subrayó que el verdadero peligro de injerencia radica en el uso de recursos financieros para influir en las decisiones políticas, algo que no considera que Musk haga, a diferencia del inversor George Soros, a quien comparó en este contexto . "El problema es cuando estas personas usan recursos para financiar en todo el mundo partidos y asociaciones para condicionar las políticas, algo que no me parece que haga Musk, a diferencia de Soros. Eso sí, lo considero una peligrosa injerencia", dijo Meloni.

Durante su intervención, la mandataria reiteró que no recibió dinero de Elon Musk, algo que "otros sí hicieron con Soros" y al que entonces se consideró un "filántropo", criticó. La líder italiana también cuestionó el doble rasero con que se trata a Musk: "¿El problema es que es rico e influyente o que no es de izquierda?", se preguntó.

Meloni afirma que nunca la ha censurado

Giorgia Meloni mantiene una estrecha relación con el magnate estadounidense que la oposición ha señalado como un posible fruto de conflictos de interés por los intereses económicos privados en Italia de SpaceX, la empresa de Musk. En relación con la posible injerencia de Musk a través de X en el debate público de los países europeos, Meloni se refirió a la concentración de poder en las grandes plataformas tecnológicas.

"El hecho de que estas empresas que controlan partes de la comunicación tengan una facturación que supera el PIB de un país es un problema que yo planteé hace años", destacó. Sin embargo, destacó que la verdadera amenaza se produce cuando estas empresas "deciden quién puede decir qué, limitando la libertad de expresión, que es "la base de la democracia".

En este sentido, Meloni aclaró que, a diferencia de otros, el multimillonario nunca la ha censurado y recordó que ella misma ha sido censurada en varias ocasiones por otras plataformas. También expresó su desacuerdo con las recientes declaraciones de Musk, quien se refirió de manera despectiva a la ministra británica Jess Phillips, calificándola de "bruja malvada" y pidiendo su arresto por la gestión de los casos de abusos revelados en Reino Unido.

La italiana también se ha referido a las últimas palabras de Donald Trump sobre anexionarse Groenlandia o tomar el control del Canal de Panamá, descartando el uso de la fuerza y asegurando que las interpretó como una advertencia hacia China: "Creo que podemos excluir que Estados Unidos en los próximos años intentará usar la fuerza para anexar territorios que le interesen", ha sostenido.