El ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie se presenta a las primarias republicanas

El exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie presentó este martes su candidatura a las primarias republicanas a la Casa Blanca en las que competirá con su antiguo amigo, el expresidente Donald Trump, de quien se ha distanciado en los últimos tiempos.

Christie completó hoy la documentación necesaria para su candidatura, que se sumará a la de Trump y al resto de candidatos: el gobernador de Florida, Ron DeSantis; el exvicepresidente Mike Pence; la exembajadora de EEUU ante la ONU y exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, el senador Tim Scott y el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson.

Durante un acto público con votantes en el estado de New Hampshire, en donde anunció formalmente su candidatura, el republicano criticó tanto al actual presidente de EEUU, Joe Biden, como a Trump, y afirmó que ambos han "divido" al país.

"¿Desde cuándo 'compromiso' se volvió una mala palabra?", dijo el republicano, y señaló que EE.UU. está cada vez más polarizado y dividido en "pequeños grupos". El exgobernador se dirigió a Trump, el que será uno de sus principales contrincantes para obtener la nominación, y dijo que decidió postularse para ir directamente contra él.

"Hay dos razones por las que voy a por Trump: una, se lo merece y dos, es la única manera de ganar", dijo Christie. El expresidente no tardó en lanzar sus críticas contra el ahora nuevo candidato republicano, a quien acusó de haber sido un "gobernador fallido".

"Durante su discurso (...) estuvo divagando y nadie tenía ni idea de lo que decía; muy difícil de ver y aburrido", escribió Trump en su plataforma Truth Social. El exgobernador de Nueva Jersey (2010-2018), que ya concurrió a las primarias conservadoras en 2016, sufrió entonces el impacto del conocido como caso "Bridgegate".

Ese caso se refiere a los dos ayudantes de Christie que fueron encontrados culpables en 2017 de conspiración, fraude, mal uso de infraestructuras públicas y violación de los derechos civiles de los ciudadanos.

Fueron procesados por el cierre repentino, en septiembre de 2013, de dos carriles del puente George Washington, que une Fort Lee (Nueva Jersey) con el Alto Manhattan (Nueva York), lo que creó un gran atasco de tráfico en el lado de Nueva Jersey durante cuatro días. Más tarde se supo que el cierre parcial del puente se produjo como represalia política contra el alcalde de Fort Lee, el demócrata Mark Sokolich, por no haber apoyado al gobernador Christie en su campaña para la reelección.

El escándalo puso en el ojo del huracán a Christie cuyo nombre había llegado a sonar entonces como favorito de su partido para las primarias, en las que finalmente se impuso Trump. Tras dejar de ser gobernador, en 2018, fue contratado por la cadena ABC como analista político, dada su cercanía con Trump, con quien rompió definitivamente cuando el empresario neoyorquino puso en duda la limpieza de las elecciones de 2020.

Christie llegó a ser el director del equipo de transición de Trump cuando este fue elegido presidente, aunque terminó siendo reemplazado por el entonces vicepresidente electo, Mike Pence, en medio del escándalo del "Bridgegate".

Previo a la presentación de su candidatura, se anunció la creación de un Comité de Acción Política (PAC) que apoya económicamente sus aspiraciones políticas y que ha sido bautizado "Tell It Like It Is" (dilo como es). Este PAC esta presidido por William P. Palatucci, asesor de Christie durante muchos años y miembro del Comité Nacional del Partido Republicano.