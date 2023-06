Graves disturbios a las afueras de París por la muerte de un adolescente a manos de la policía

Al menos trece personas han sido detenidas este martes por la noche después de que se produjera una protesta por la muerte de un adolescente de 17 años, Naël, a manos de la Policía francesa en el distrito de Nanterre, en la periferia de París. El cuerpo antidisturbios de la Policía gala, las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS), se ha desplegado en la zona. La madre del menor asesinado en Nanterre dijo que su hijo "era todavía un niño" mientras el policía que disparó a la víctima fue detenido por "homicidio intencional", anunció la fiscalía el martes.

La jefatura de la Policía se ha referido, no obstante, a una situación "contenida" con intervenciones de sus agentes en las calles, según recoge la cadena BFMTV. Desde la tarde, se han producido protestas en las calles de Nanterre, rompiendo mobiliario urbano y cubos de basura. Los Bomberos han instalado un gran perímetro de seguridad porque temían una explosión debido a la presencia de cilindros de gas. Antes de las 20.00 horas, los agentes han utilizado gases lacrimógenos para hacer retroceder a los manifestantes, que han levantado barricadas para impedir el ingreso al barrio y han coreado consignas contra la Policía, tal y como informa la citada cadena.

Estas protestas han tenido lugar después de que el martes por la mañana un joven falleciese al ser disparado por la Policía en un control de tráfico. Los agentes habían acusado al conductor de atropellar a un policía, sin embargo, esta versión ha sido desmentida por un vídeo publicado en redes sociales en el que aparece el vehículo parado con el agente en la ventana apuntando a la víctima.

La Fiscalía de Nanterre, que ha abierto una investigación por intento de homicidio doloso por parte de una autoridad, ha anunciado la detención de uno de los agentes, que se encuentra bajo custodia. La familia ha anunciado, a través de sus abogados, su intención de presentar una denuncia. Uno por homicidio, dirigido al policía que disparó, y otro por falsedad en escritura pública, recoge el canal TF1. El alcalde de Nanterre, Patrick Jarry, pidió esta tarde que se "aclarasen cuanto antes las circunstancias de la tragedia", pidiendo "calma" a la población.

El Ayuntamiento ha puesto a disposición de la Policía las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia del lugar de los hechos. Jarry, que ha trasladado sus condolencias a los seres queridos del fallecido, ha hecho un llamamiento "a todos y cada uno a la moderación y la dignidad, a pesar de la legítima emoción que suscita esta tragedia".

Polémica por el disparo del policía

“Tenemos un policía que tuvo una décima de segundo para tomar una decisión. Este policía tiene derecho a la presunción de inocencia”, dijo Matthieu Valet, portavoz del Sindicato Independiente de Comisionados de Policía. La secretaria general de Los Verdes, Marine Tondelier, calificó el drama de Nanterre de "espantoso " y señaló hay “un policía que miente, su colega que miente, el fiscal que miente”. A su juicio, "avanzamos hacia una americanización de la policía ” en Francia. “Esta sociedad necesita abordar el problema del racismo en la policía”, concluyó.

El alegato de la madre

La madre del menor arremetió contra la policía: “Perdí a un niño de 17 años, estaba sola con él, me quitaron a mi niño. Esta mañana me dio un beso muy grande y me dijo ‘Mamá te quiero’. Le dije 'te quiero, cuídate'". “Una hora más tarde me dicen que le dispararon a mi hijo". “¿Qué voy a hacer? Estoy indefensa. Le di todo para que un hijo de puta me quitara a mi hijo. Solo tengo uno, no tengo diez, solo tengo uno. Era mi vida, era mi mejor amigo, era mi hijo, era todo para mí".