Guerra abierta por el reparto de poder en la UE

Pero todo indica que no será fácil. Hay dos posiciones antagónicas en el ecosistema comunitario: la de la Eurocámara y la de las capitales representadas en el Consejo. «Hay algunos que parece que no se leen los tratados. Cuando Juncker salió como candidato más votado, la conferencia de presidentes del Parlamento proclamó que sería su candidato. Merkel no pudo arreglar nada porque no había nada que arreglar», asegura una alta fuente comunitaria de la primera institución. El Europarlamento debe refrendar por mayoría absoluta el candidato de los Estados y tiene capacidad de bloqueo y de forzar que, en el plazo de un mes, las capitales pongan otro nombre en la mesa. A pesar de esto, el sentir mayoritario en Bruselas prevé que la mayoría de los eurodiputados puedan sufrir presiones de los gobiernos. «Si el ''spitzenkandidat'' no tiene recorrido y no garantiza la estabilidad institucional, el Consejo es soberano y tomará su responsabilidad», defiende un alto cargo que recuerda que «tan legítimo es el Consejo Europeo o incluso más que el Parlamento. De hecho, a los gobiernos en las elecciones nacionales les suele votar más gente», en alusión a la baja participación en las europeas (por debajo del 40%).

Dentro del «spitzenkandidat», los candidatos con más posibilidades son los del PPE, el alemán Manfred Weber, y por los socialistas, el neerlandés Frans Timmermans. Parten con una desventaja: por primera vez en la historia del club comunitario las dos fuerzas no superarían el 50% de los escaños, lo que les obligará a buscar el auxilio de liberales y verdes para hacer frente a los euroescépticos y, también ser elegidos. Este resultado les otorga una legitimidad democrática menor.

Las capitales están divididas. Francia y Luxemburgo boicotean sin disimulo el «spitzenkandidat»; Angela Merkel apoya a su compatriota sin un excesivo entusiasmo (Berlín amaga con hacerse con la presidencia del BCE y dos alemanes sería demasiado en aras del equilibrio geográfico); España apoya a Timmermans, pero guarda ases en la manga; Italia amenaza con veto y el austriaco Sebastian Kurz parece el único que defiende el método sin ambages. Como posible alivio, no es necesaria la unanimidad y tan sólo se requiere mayoría cualificada. Fuentes diplomáticas recuerdan que Juncker fue elegido con el voto en contra de Reino Unido y Hungría; Tusk contó con el veto de Polonia. Ante una UE fragmentada, se tolera la disensión como única forma de avanzar.

El gran enemigo es Emmanuel Macron, ya que en la legislatura actual no está representado en ningún grupo de la Eurocámara y ha batallado, sin éxito, por la puesta en marcha de listas trasnacionales. De hecho, los liberales (el grupo del que Macron quiere formar parte) no han presentado un cabeza de lista al uso sino varios nombres. Entre ellos, destaca la comisaria de Competencia Margrethe Vestager, aunque no cuenta con el apoyo del Gobierno danés. Como otro gran tapado bastante destapado, Michel Barnier, el actual negociador jefe de los Veintisiete en el Brexit.