Guerra entre Israel y Hamás, en directo: ataque a Siria, rehenes y bombardeos sobre Gaza

El Gobierno alemán declaró hoy que el secretario general de la ONU, António Guterres, tiene su "confianza" y que la demanda por parte de Israel para que dimita a raíz de sus comentarios sobre el conflicto con Hamás no es "procedente". "Hay que dar medio paso atrás. La situación está muy cargada, muy tensa. A todos nos conmociona y no tengo la sensación de que las peticiones de dimisión sean procedentes", dijo Steffen Hebestreit, portavoz del canciller, Olaf Scholz, en una rueda de prensa en Berlín. Hebestreit no quiso comentar el contenido de las declaraciones de Guterres, que la víspera había subrayado que el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre no vino "de la nada", pero ante las preguntas de la prensa dijo que goza de la "confianza" del Ejecutivo de Scholz.