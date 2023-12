Hamás lanza una lluvia de misiles sobre Israel

Unos treinta misiles fueron lanzados por la tarde desde Gaza al centro de Israel, sonaron las alarmas en Tel Aviv y alrededores durante varios minutos y las explosiones en el aire de los cohetes interceptores del sistema de defensa Cúpula de Hierro dejaron pedazos de misiles sobre el asfalto, que algunos israelíes se llevan a casa como souvenir.

En la frontera norte con Líbano dos civiles israelíes resultaron heridos en la ciudad de Dovev por lanzamiento de misiles antitanque desde el país vecino y en la ciudad de Avivim un proyectil impactó contra automóviles. Esta zona norte está casi deshabitada ya que la gente ha sido evacuada a hoteles de otras áreas del país. También hubo infiltración de drones armados neutralizados por interceptores.

Esto sucedía tras una madrugada de bombardeos israelíes contra objetivos de la organización chií libanesa proiraní Hizbulá en el sur de Líbano, en respuesta al lanzamiento de una salva de proyectiles contra la ciudad norteña de Kiriat Shomoná, que produjo daños a viviendas, escuela y automóviles el día antes. Como consecuencia de los bombardeos de represalia israelíes, una mujer libanesa resultó muerta y su marido herido, según informó la agencia de noticias estatal libanesa.

El Gobierno israelí advierte a la comunidad internacional que, si no expulsa a las fuerzas de Hizbulá de su frontera por medios diplomáticos, tomará otras medidas. En los últimos días, representantes de Estados Unidos y Francia de visita en la región intentan evitar una escalada en el frente libanés.

Desde el 7 de octubre, cuando Hamás atacó a Israel y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró «estamos en guerra», miembros de Hizbulá lanzan misiles y drones a comunidades y puestos militares israelíes a lo largo de la frontera casi a diario. El grupo dice que lo hace para apoyar a Gaza.

Hasta ahora, la violencia en la frontera ha provocado la muerte de cuatro civiles en el lado israelí y siete soldados. También se han producido varios ataques con cohetes desde Siria, sin que se hayan producido heridos.

En el lado libanés, más de 130 personas han muerto, según un recuento de la agencia AFP. El número de víctimas incluye al menos 118 miembros de Hizbulá (algunos de los cuales fueron asesinados en Siria), 16 combatientes palestinos, un soldado libanés (asesinado por error) y al menos 17 civiles, tres de los cuales eran periodistas.

Israel controla el barrio de Shejaiya en Gaza

El Ejército israelí anunció haber establecido un «control operativo» total sobre el barrio Shejaiya de la ciudad de Gaza, escenario de algunos de los combates más duros entre Israel y Hamás.

«La División 36 ha completado el desmantelamiento de las “capacidades centrales” de Hamás en Shejaiya», decía el comunicado militar israelí de este jueves. Agregaba que, mientras tenga el control operativo, las tropas seguirán llevando a cabo «operaciones limitadas» en el vecindario para destruir la infraestructura restante de Hamás y matar a los agentes que aún se esconden.

Acuerdo que no llega

Hamás afirmó en un comunicado que no aceptará liberar más rehenes ni negociar nada sobre ellos hasta que no cesen los combates del todo. Mientras, Israel da muestras de estar a favor de un alto el fuego temporal, de hasta dos semanas, para llevar a cabo el intercambio de personas, pero no deponer las armas.

Sin embargo, hay mucho movimiento que parece indicar lo contrario: el líder de Hamás, Ismail Haniye, viajó desde su residencia en Qatar a Egipto para avanzar en las conversaciones. Estados Unidos negocia en la ONU una resolución promovida por países árabes que se está posponiendo varios días para evitar un tercer veto de EE UU. El jefe del Mosad, el servicio de seguridad exterior israelí, David Barnea, y el primer ministro qatarí, Mohamed al-Thani, han mantenido dos reuniones, pero Hamás ha dejado claro que no acepta las condiciones previas presentadas por Israel y, hasta donde se sabe, no ha presentado sus propias propuestas. Todos dicen estar esperando a Hamás.