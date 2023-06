La historia de Liang Xiuzhen, la mujer china a la que le creció un cuerno de trece centímetros en la frente

Los médicos de la ciudad de Ziyang, en la provincia china de 87 años Sichuan, quedaron impresionados y estupefactos después de encontrarse con Liang Xiuzhen, una mujer anciana de 87 años a la que le creció un cuerno de trece centímetros en la cabeza, similar al de un "unicornio".

La mujer se encontró con un lunar negro en la cabeza, al que, pese a notar picor todo el tiempo, no le prestaba mucha atención y curaba su malestar con remedios caseros. Pero dos años más tarde, aquella masa no solo no dejó de cesar, sino que además, tomó la forma de un pequeño cuerno del tamaño de un dedo meñique, tal y como explica Mirror.

Un cuerno de trece centímetros: la historia de "la mujer unicornio" de China

Ese trozo de masa se mantuvo hasta que, un día, Xiuzhen lo rompió "por accidente". Días más tarde, el cuerno volvió a crecer, y más rápidamente, y además, le empezó a doler más y le impedía dormir adecuadamente, y también le sangraba en ocasiones.

Y eso, finalmente, le hizo ir al hospital a que los médicos vieran su caso cuando este protuberancia llegó a medir trece centímetros en solo seis meses. Los médicos le confirmaron que tenía un cuerno cutáneo, un tumor benigno de queratosis, que puede ser quitado con cirugía y que a priori no presenta ningún peligro.

¿Qué es un cuerno cutáneo y cómo quitarlo?

Los cuernos cutáneos también son conocidos como cuernos humanos. La causa de la existencia de este crecimiento de queratina no se conoce con certeza, aunque muchos expertos afirman que se desarrollan por la exposición crónica a la radiación ultravioleta del sol, lesiones en la piel, infecciones o trastornos cutáneos subyacentes, como la queratosis actínica o seborreica.

La mayoría de los casos son benignos, pero, pese a ello, es importante consultar a un médico, ya que en algunos casos puede ser un problema más grave como cáncer de piel. Su tratamiento generalmente implica la eliminación quirúrgica o láser del crecimiento, además de un seguimiento regular con el médico.

El caso de Xiuzhen no es el único que se conoce. En 2010, Zhang Ruifang, una anciana que vivía en una aldea de la provincia central de Henan, en China, desarrolló un sorprendente cuerno de casi seis centímetros de largo en su frente, lo que hizo a la mujer de 101 años parecer "una cabra", tal y como decían sus vecinos.