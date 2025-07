Kamala Harris descarta su candidatura a gobernadora de California en 2026

La exvicepresidenta Kamala Harris descartó ayer su candidatura a la gobernación de California, poniendo fin a meses de especulación tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2024 frente a Donald Trump.

"En los últimos meses, he considerado seriamente pedirle a la gente de California el privilegio de ser su gobernadora. Amo a este estado, a su gente y su promesa. Es mi hogar. Pero después de una profunda reflexión, he decidido que no me postularé a gobernadora en estas elecciones", explicó Harris en un comunicado publicado en su cuenta de X.

La exvicepresidenta añadió que, por ahora, su compromiso con el servicio público no pasará por ocupar cargos electos.

Algunos medios nacionales interpretan esta decisión como parte de una estrategia con miras a una posible candidatura presidencial en 2028.

"Espero volver a salir y escuchar al pueblo estadounidense, ayudar a elegir demócratas en todo el país que lucharán con valentía y compartir más detalles sobre mis propios planes en los próximos meses", apuntó.

Harris fue fiscal general de California entre 2011 y 2017 y en 2016 ganó las elecciones al Senado en representación de California, lo que la llevó a convertirse en la segunda mujer afroamericana y la primera de ascendencia india en servir en el Senado de EE.UU.

En 2021, la demócrata asumió la Vicepresidencia de EE.UU. tras la victoria de Joe Biden en 2020, a quien más tarde reemplazaría como candidata del partido en las presidenciales de 2024, en las que Trump resultó reelegido.

Actualmente el gobernador de California es Gavin Newsom, uno de los principales críticos de las políticas de Trump quien en los últimos meses ha intensificado sus ataques hacia el llamado Estado Dorado con una serie de medidas desde retroceso ambiental hasta redadas migratorias.