El hombre que intentó matar a Trump en Florida dejó una carta: "Le eché agallas pero fallé. Terminen ahora el trabajo por mí"

Ryan Wesley Routh, de 58 años y sospechoso del ataque contra el ex presidente Donald Trump mientras este jugaba al golf en Florida, escribió una carta en la que afirmaba que "se trataba de un intento de asesinato" contra el candidato republicano, según las nuevas pruebas presentadas por los fiscales federales a las que ha tenido acceso la CNN.

Según este medio, un testigo declaró a los investigadores que Ryan Wesley Routh había dejado una caja en su casa meses antes, que "contenía munición, un tubo de metal, diversos materiales de construcción, herramientas, cuatro teléfonos y varias cartas".

Esta persona, que en un principio no dio importancia a esta caja, reparó en su importancia cuando se enteró del intento de asesinato contra Trump y tras conocer la identidad del sospechoso. En ese momento decidió abrirla.

La carta daba por hecho que iba a fallar en su intento de magnicidio, o al menos estaba destinada a ser abierta en caso de que esto ocurriera. "Este fue un intento de asesinato contra Donald Trump, pero les fallé. Hice todo lo que pude y le eché todas las agallas que pude. Ahora les toca a ustedes terminar el trabajo, y ofreceré US$ 150.000 a quien pueda completarlo".

Trump "acabó con las relaciones con Irán como un niño y ahora Medio Oriente se ha desmoronado", dice la carta a cuyo contenido ha accedido la CNN, y que se ha incorporado a la investitgación del intento de asesinato.

Según el director interino del Servicio Secreto de Estados Unidos, Ronald Rowe, el acusado Ryan Wesley Routh no llegó a abrir fuego contra el exmandatario y el magnate no estuvo en su línea de visión. Rowe ha destacado que el detenido "no disparó ni llegó a abrir fuego", antes de especificar que los agentes del Servicio Secreto no inspeccionaron la totalidad del campo de golf antes de la visita de Trump porque la misma no estaba en la agenda. Así, ha dicho que fue un plan de "emergencia", según ha informado la cadena de televisión estadounidense CBS.

"No se suponía que el presidente fuera a ir allí", ha manifestado. "No estaba en su agenda oficial. Preparamos un plan de seguridad, y el plan de seguridad funcionó", ha agregado, después de que las autoridades afirmaran que el móvil de Routh revela que el sospechoso estuvo en el lugar durante doce horas antes de su detención. "Hacemos constantemente evaluaciones a partir de las amenazas", ha explicado. "Lo que hemos demostrado es que nuestros agentes y nuestras metodologías de protección (...) están funcionando", ha ensalzado, al tiempo que ha reseñado que el organismo "analizará" lo sucedido "para ver qué lecciones se han aprendido".